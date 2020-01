TIPSPORT LIGA: Banská Bystrica porazila Detvu v 39. kole

HC '05 iClinic Banská Bystrica – HC 07 WPC Koliba Detva 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)



Góly: 10. Hrnka (Jääskeläinen, Hohmann), 17. Mlynarovič (Hrnka, Southorn), 22. Mlynarovič (Petrinec, Lamper), 27. Nemčík (Lamper), 48. Southorn (Hohmann) – 23. P. Valent (O. Turan, Gašpar). Rozhodovali: M. Novák, Snášel ml. – Stanzel, M. Orolín, vylúčení: 4:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2324 divákov



Banská Bystrica: Beskorowany - Mihálik, Southorn, Cardwell, Nemčík, Ďatelinka, Petrinec, Zubák – Hohmann, Hickmott, Jääskeläinen – Lamper, Mlynarovič, Hrnka – Šille, Bubela, Bartánus – Kabáč, Gabor, Róth - Fafrák



Detva: R. Petrík – Mart. Chovan, Golian, F. Fekiač, Andersons, O. Turan, Jendroľ, Gachulinec – Čacho, Zuzin, Šišovský – J. Žilka, Král, Ščurko – T. Török, P. Valent, Gašpar – Ľupták, V. Fekiač, Čenka

Banská Bystrica 10. januára (TASR) - Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili v 39. kola Tipsport Ligy nad HC 07 WPC Koliba Detva 5:1.V prvej tretine mala prevahu Banská Bystrica. Prvú šancu videli diváci v štvrtej minúte, no voľný Hickmott Petríka neprekonal. O pár sekúnd sa ocitol sám pred Beskorowanym na opačnej strane Šišovský, no netrafil puk. Gól padol v desiatej minúte počas presilovky domácich. Po strieľanej prihrávke Jääskeläinena putoval puk do bránky od korčule Hrnku podľa arbitrov dovoleným spôsobom a bolo 1:0. Majster naďalej dominoval na ľade a dokázal skóre zvýšiť. Mlynarovič v strednom pásme obišiel protihráča, mal voľný priestor pred sebou a patrične toho aj využil, Petríkovi nedal šancu – 2:0. Hostia v samom závere úvodného dejstva predviedli peknú kombinačnú akciu, ktorú zakončil Žilka gólom, no puk prešiel do bránky sekundu po časovom limite, čo po dlhých piatich minútach potvrdil i videorozhodca.Na začiatku druhej tretiny Bystričania zvýšili vedenie na 3:0, keď sa presadil Mlynarovič efektne pri ľavej žrdi . Ubehlo však iba 33 sekúnd a Detva znížila na 3:1. Strelu Turana od modrej tečoval účinne Valent. Následne hostia nevyužili presilovku, mali v nej veľké šance, no Šišovský, Zuzin a Ščurko recept na Beskorowanyho nenašli. A tak prišiel trest. V 27. minúte obranca HC 05 Nemčík obišiel bránku a zakončil z pravej strany spoza protihráča parádne do horného vinkla – 4:1. Hokejisti spod Poľany potom nedosiahli gól ani v dvoch početných výhodách. Na druhej strane mal šancu na hetrik Mlynarovič, ale skvele ho vychytal Petrík.V tretej tretine hokejisti spod Urpína naďalej herne dominovali. V 46. minúte mal dobrú možnosť Jääskeläinen, strieľal voľný z kruhu, ale detviansky brankár dobre zasiahol. Kapituloval napokon po peknej individuálnej akcii a technickej strele Southorna, ktorého našiel prihrávkou spoza bránky Hohmann – 5:1. Šiesty gól mal na hokejke Hohmann, ale sám pred Petríkom neuspel. Hostia tiež hrozili. V. Fekiač strieľal z kruhu do žŕdky a Čacho úplne voľný neprekonal zblízka Beskorowanyho. Ten svoj tím podržal aj v oslabení, dobre zasahoval pri šanci V. Fekiača, takže i jeho zásluhou sa už skóre nemenilo.