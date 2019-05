TIPSPORT LIGA: Bortňák sa vrátil do HC Košice

Bortňák v Košiciach pôsobil už v sezóne 2015/2016, po 41 zápasoch v drese oceliarov však sezónu zakončil v drese Banskej Bystrice.

Košice 28. mája (TASR) - Kariéra slovenského hokejistu Dalibora Bortňáka bude pokračovať v HC Košice. Ten sa stal v krátkom čase už šiestou ofenzívnou posilou "oceliarov." Klub informoval o novinke na oficiálnej stránke.



Bortňák v Košiciach pôsobil už v sezóne 2015/2016, po 41 zápasoch v drese "oceliarov" však sezónu zakončil v drese Banskej Bystrice. S "baranmi" následne získal dva majstrovské tituly, sezónu 2018/2019 strávil vo farbách Nitry. "Poznám veľa chlapcov z košického tímu a myslím si, že sa môže vytvoriť veľmi dobrá partia. Rozhodoval som sa aj nad inými ponukami, vrátane odchodu do zahraničia, avšak po rozhovore s pánom Šťastným budem rád súčasťou zmien," poznamenal Bortňák.



Podľa športového manažéra Jana Šťastného ide o typického silového centra. "Tento post je pre náš tím veľmi dôležitý. Keď sa naskytla možnosť získať Dalibora, neváhal som ho osloviť a dať mu ponuku. Poznáme sa ešte zo spoločného pôsobenia v Liberci a vždy sa mi páčili jeho pracovitosť, charakter, nezlomná vytrvalosť a aj jeho parametre. Navyše z roka na rok herne rastie, preberá v tíme čoraz dôležitejšie úlohy, výsledkom čoho je, že v posledných troch rokoch hral finále slovenskej extraligy. Keďže v Košiciach už v minulosti pôsobil, nejde do celkom neznámeho prostredia. Teraz bude mať takú rolu, aby mohol nadviazať na skvelé výkony z minulej sezóny v Nitre," poznamenal Šťastný.



Bortňák je pre košický klub šiestou ofenzívnou posilou. Do tímu trénera Petra Draisaitla už zamierili aj Michal Chovan, Dávid Skokan, Branislav Rapáč, Martin Belluš a Juraj Bezúch.