TIPSPORT LIGA: Brian Ihnačák novou posilou Banskej Bystrice

Banská Bystrica 8. januára (TASR) - Slovenský hokejový majster HC'05 iClinic Banská Bystrica angažoval útočníka Briana Ihnačáka. Tridsaťštyriročný center v uplynulých štyroch sezónach pôsobil v českej extralige, naposledy v drese Pardubíc.



Brian Ihnačák je synom bývalého výborného útočníka Petra Ihnačáka, ktorý v osemdesiatych rokoch hral za Toronto Maple Leafs v NHL. Brian odštartoval svoju kariéru v zámorí, kde pôsobil najprv v kanadsko-americkej OPJHL a neskôr si vyskúšal na štyri sezóny aj univerzitnú ligu NCAA. V roku 2004 ho v deviatom kole draftoval Pittsburgh Penguins. V NHL však príležitosť nikdy nedostal a zo zámoria odišiel na Slovensko, kde si v Kežmarku vyskúšal slovenskú najvyššiu súťaž.



Zo Slovenska putoval následne na jeden rok naspäť za more. V sezóne 2009/2010 to opäť skúšal pod Tatrami, kde opäť obliekal dres Kežmarku, ale niekoľko zápasov odohral aj vo Zvolene či Poprade. V roku 2011 zamieril do Talianska, kde sa udomácnil a zaradil sa medzi najväčšie mená tamojšej najvyššej súťaže. Po vydarenom pôsobení na Apeninskom polostrove nakrátko obliekal dres švédskeho druholigového Malmö. Ďalšiu sezónu strávil v nórskej lige, kde sa v tíme Valerenga stal najproduktívnejším hráčom súťaže. Po vydarenom roku v Škandinávii sa usadil v Česku, kde postupne hral za Hradec Králové, Spartu Praha, Litvínov a Pardubíc. V českej extralige nastúpil spolu na 127 zápasov s bilanciou 38 gólov a 41 asistencií. V slovenskej extralige odohral v doterajšej kariére zatiaľ 47 zápasov. Informoval oficiálny web Banskej Bystrice.