TIPSPORT LIGA: Košice natiahli víťaznú sériu, Bystrica triumfovala

HC 07 WPC Koliba Detva - Dukla Trenčín 3:7 (2:1, 0:3, 1:3)



Góly: 14. Šišovský (Sýkora, Andersons), 19. Čacho (F. Fekiač, Sýkora), 54. Král (Podešva) - 5. Hecl (Valach, Bartovič), 31. Lapšanský, 33. Chromiak (Balán), 36. Bartovič (McCormack, Sojčík), 44. Alderson (Valach, Štach), 48. McCormack (Mikyska, Balán), 58. Hecl (Bartovič, Sojčík). Rozhodovali: Výleta, Kalina - Orolin, Bogdaň, vylúčení: 4:6 na 2 min, navyše Sládok (Trenčín) na 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 714 divákov.



Detva: Petrík (44. Bátory) – Andersons, Chovan, F. Fekiač, Golian, Török, Gachulinec, Lalík – J. Sýkora, Čacho, Šišovský - Král, Podešva, Ščurko – Žilka, Valent, Gašpar – Ľupták, V. Fekiač, Čenka



Trenčín: Valent - Starosta, McCormack, Štach, Bokroš, Kajínek, Sládok, Dúžek, Haščák - Bezúch, Mikyska, Alderson - Hecl, Valach, Bartovič - Lapšanský, Balán, Sojčík - Maniaček, Deneš, Chromiak

MHK Zvolen - MHk 32 Liptovský Mikuláš 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)



Góly: 19. McPherson (Corrin, Špirko), 22. Parks (Betker, Tibenský), 25. McPherson (Špirko), 42. McPherson (Parks, Tomko), 43. Štrauch (Mráz, Marcinek), 54. Corrin (Trotter, Parks) - 20. Piatka (Kriška, Sukeľ). Rozhodovali: Štefik, Kókai (Maď.) - Rojík, Soltész (Maď.), vylúčení: 2:6, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1884 divákov.



Zvolen: Tomek - Švarný, Corrin, Maier, Betker, Tomko, Drgoň, Meliško - Parks, Trotter, Tibenský - M. Halama, Špirko, McPherson - Štrauch, Mráz, Marcinek - Chlepčok, P. Halama, Petráš



Liptovský Mikuláš: Zalivin - Kramár, Smutný, Petran, Droppa, Mezovský, Nemec, Michalík, Roman - Sukeľ, Piatka, Kriška - Vybíral, Oško, Ru. Huna - Ri. Huna, Ró. Huna, Surový - Uhrík, Támaši, Lištiak

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "V prvej tretine nás podržal hlavne brankár Tomek. Skončila sa 1:1, no mohla sa skončiť pre nás aj horšie. Od druhej tretiny sme už hrali to, čo sme si povedali. Vedeli sme, že Mikuláš je nepríjemný v protiútokoch, na to sme si dávali pozor. Hostia však mali pomerne dosť príležitostí. Tomek nás v podstate držal celý zápas. Napadali nám tam góly. Boli sme však agresívnejší pred bránkou, za čo musím pochváliť chalanov. Podali veľmi dobrý výkon, preto sme tento zápas zvládli."



Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: "Som sklamaný z tohto zápasu i nášho výkonu. Jedine ako tak spĺňala kritériá prvá tretina, ktorá sa skončila 1:1. Zvolen tam mal gólové príležitosti, my zase samostatný nájazd a tiež nejaké ďalšie možnosti. Pred druhou tretinou sme si povedali, čo treba zlepšiť, no moji hráči prišli na ľad a robili to čo nemali. Stratili sme puky v obrannom pásme, z čoho vyplynul aj druhý inkasovaný gól. Na to zbytočný faul, presilovka súpera a 3:1. Napriek tomu sme mohli streliť kontaktný gól v našej presilovke, ale Tomek podržal Zvolen v bránke. Inkasovali sme v krátkom časovom úseku dva góly v druhej a potom rovnako tak aj v tretej tretine a to bolo rozhodujúce. Potom sa už len zápas dohrával. Mrzia ma individuálne chyby v obrannom pásme. Niektorí hráči mali asi ešte Vianoce a duel prišli do Zvolena odohrať, z toho som najviac sklamaný."

HC Košice - DVTK Jegesmedvék Miškovec 4:3 pp a sam. nájazdoch (1:0, 2:3, 0:0 - 0:0)



Góly: 13. Haščák (Skokan, Růžička), 31. Majdan (Skokan, Květoň), 38. Haščák (Skokan, Květoň), rozhod. sam. nájazd Haščák - 25. Magosi (St. Pierre, Rodman), 27. Magosi (St. Pierre, Beach), 33. Galanisz (Beach). Rozhodovali: Snášel, Lokšík - Durmis, D. Konc ml., vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 2:3, oslabenia: 0:0, 6801 divákov.



zostavy:



HC Košice: Košarišťan - Čížek, Koch, Slovák, Zeleňák, Růžička, Repe - Majdan, Skokan, Haščák - Květoň, Suja, Klhůfek - Rapáč, Bortňák, Belluš - Milý, Vrábeľ, Jokeľ



DVTK Jegesmedvék Miškovec: Adorján - Láda, Vandane, Göz, Dudás, Szirányi, D. Kiss, Vojtkó, Farkas - Beach, St. Pierre, D. Rodman - Beauvillier, Vas, Miskolczi - Harrison, Galanisz, Magosi - Ritó, Tousignant, P. Kiss

Hlasy po zápase:

Peter Draisaitl, tréner HC Košice: "Súhlasím s tvrdením, že oba tímy si zaslúžili bod. My sme mali veľmi zlú druhú tretinu, v ktorej sme súperovi pomohli k dvom gólom. Teší ma, že sme boli schopní po zlej druhej tretine odohrať tretiu s výrazne lepším výkonom. Miškovec je pre nás nepríjemný súper, preto som rád, že sme dokázali zvíťaziť. Vzhľadom k tomu, ako sa dnes všetko vyvinulo, musím priznať, že tie dva body berieme všetkými desiatimi."



Marcel Rodman, tréner DVTK Jegesmedvék Miškovec: "Mali sme dobrý štart do zápasu, ale prvý gól dali domáci. Celkovo hrali oba tímy veľmi dobre a myslím si, že nerozhodný výsledok v riadnom hracom čase bol spravodlivý."



MAC Újbuda - HC Slovan Bratislava 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)



Góly: 5. Kytnár (Zigo, Šedivý), 25. Zigo (Bondra, Sloboda), 32. Urbánek (Abdul, Meszároš), 40. Puliš (Kytnár). Rozhodovali: D. Konc st., Müllner - J. Konc ml., Krajčík, vylúčení: 5:6, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1045 divákov



Budapešť: Halász – McNally, Pozsgai, Carlisle, Orbán, Garát, Bugár, Dóczi – Orban, Strech, Terbócs – Klempa, Langkow, Sofron – Nagy, Pitt, Bodó – Kreisz, Majoross, Szigeti



Slovan: Habal – Sersen, Bačik, Meszároš, Štajnoch, Demo, Šedivý – Abdul, Zigo, Puliš – Petráš, Viedenský, Žitný – Kormúth, Kytnár, Kukumberg – Sloboda, Urbánek, Bondra

HC '05 iClinic Banská Bystrica – HC Mikron Nové Zámky 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)



Gól: 54. Mihálik (J. Brejčák, Hickmott). Rozhodovali: T. Orolín, Juhász (Maď.) – Vyšný, Kis-Király (Maď.), vylúčení: 3:4, navyše: Southorn (Banská Bystrica) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky a oslabenia: 0:0, 2669 divákov



Banská Bystrica: Gajan - Cardwell, Nemčík, Mihálik, Southorn, J. Brejčák, Petrinec, Kobolka – Gabor, Mlynarovič, Šille – Hohmann, Hickmott, Jääskeläinen – Fafrák, Bubela, Hrnka – Mesaroš, Sojka, Sarvaš



Nové Zámky: Kristín – Hatala, P. Ordzovenský, Fereta, Drtina, P. Mikuš, Pavúk – Pospíšil, Fábry, Stupka – Bajtek, Holovič, J. Jurík – Števuliak, R. Hruška, Andrisík – Jurák, Jaša, Rogoň

Hlasy po zápase:

HK Nitra - HK Dukla Michalovce 4:5 pp (0:2, 3:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 33. Morrison (Kerbashian, Yellow Horn), 35. Morrison (Yellow Horn, Kerbashian), 39. Versteeg (Fominych, Kollár), 46. Hrušík (Kubka) - 11. Safaralejev (Hvila), 19. Safaralejev (Linet, Hvila), 22. Linet (Safaralejev, Dalhuisen), 53. Hričina (Ventelä, Galamboš), 62. Spilar (Ventelä). Rozhodovali: Novák, Fridrich - Frimmel, Valo, vylúčení: 3:6, navyše: Scheidl 10 minút za nešportové správanie sa, Blackwater 5+DKZ za bitku - Dalhuisen 10 minút za nešportové správanie sa, Mesikämmen 5+DKZ za bitku, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 3029 divákov



Nitra: Hanuljak (22. Šimboch) – Mezei, Morrison, Pupák, M. Versteeg, S. Rácz, Kubka, A. Sloboda, Korím – Blackwater, Kerbashian, Yellow Horn – Buček, Kollár, Scheidl – Fominych, Lušňák, Koyš – Tábi, Hvizdoš, Hrušík



Michalovce: Trenčan – Vorobjev, Ventelä, Dalhuisen, Kolba, Hančák, Mesikämmen – Korhonen, Lalancette, Spilar – Hričina, Galamboš, Mašlonka – Safaralejev, Linet, Hvila – Giľák, Toma, Šimun

Hlasy po zápase:

Marián Bažány, tréner Nitry: "Myslím si, že to bol pre diváka veľmi zaujímavý a vzrušujúci zápas. Boli tam rôzne zlomy, Michalovce viedli 3:0. My sme si povedali, že chceme ísť do zápasu a zatlačiť ich agresívnym napádaním. Mali sme slabší pohyb a vôbec sme sa nezrážali. Spravili sme dve chyby v obrannej činnosti a hostia dali dva góly. Na začiatku druhej tretiny sme dostali po ďalšej chybe na 3:0. Michalovce majú rýchlych hráčov a nebezpečné protiútoky. Blackwater to zobral do svojich rúk, nevidel som prečo. Od toho momentu išla na ľad Lušňáková formácia, rozdali tam dva hity a zrazu ako keby sa mužstvo zobudilo. Ja nerozumiem prečo tak nehráme od začiatku. Potom sme sa držali na puku v útočnej tretine. Michalovce mali už len päť obrancov, mali sme tlak a hostia museli faulovať. Dostali sme presilovky, ktoré nás dostali naspäť do zápasu. V tretej tretine sme dali štvrtý gól. Výborne hrala Lušňáková formácia. Boli silní v útočnom pásme a okrem gólu si vypracovali aj ďalšie šance. Keď vyhrávame 4:3, musíme hrať zodpovedne. Máme hráčov, ktorí majú 20-21 rokov a tí sa to musia naučiť. Nebudeme vyhrávať zápasy, keď dostaneme 4-5 gólov, to je ťažké. Michalovce vyhrali zaslúžene. My sme si ten bol za remízu zaslúžili."



Peter Bartoš, asistent trénera Michaloviec: "Začali sme trochu ustráchane, chýbal nám pohyb. Dôležité boli však góly, ktorými sme dostali domácich pod tlak. Bolo veľmi dôležité, že hráči začali korčuľovať a držali sa na puku. Z hry nás za stavu 3:0 vyradili vylúčenia. Nitra zahrala dobrú presilovku 5 na 3 a dostala sa do zápasu. Za stavu 4:3 pre domácich chalani bojovali a išli za víťazstvom. Odvďačili sa fanúšikom, ktorí merali dlhú cestu z Michaloviec až do Nitry. Sme radi, že sa nám konečne podarilo vyhrať aj predĺženie. Hráčom patrí veľká vďaka."

MsHK DOXXbet Žilina - HK Skalica 3:2 pp sn (1:2, 0:0, 1:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 15. Húževka, 59. Síkela, rozhodujúci nájazd Markovič - 4. Šmída, 16. Štumpf. Rozhodovali: Krist - Hajnik, Hanko, vylúčení: 1:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 284 divákov.

Tabuľka:



1. Košice 33 18 8 2 5 103:60 72



2. Slovan Bratislava 33 18 5 2 8 108:62 66



3. Banská Bystrica 32 18 5 2 7 90:58 66



4. Trenčín 32 16 4 3 9 102:73 59



5. Poprad 32 15 2 4 11 91:74 53



6. Zvolen 32 17 0 2 13 99:83 53



7. Miškovec 33 14 4 3 12 95:83 53



8. Nitra 33 12 2 6 13 82:87 46



9. Michalovce 32 12 2 6 12 84:94 46



10. Újbuda 33 9 1 3 20 91:126 32



11. Detva 32 9 2 1 20 74:112 32



12. Nové Zámky 33 8 2 2 21 77:114 30



13. Liptovský Mikuláš 32 6 2 3 21 51:121 25

Košice 28. decembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v zápase 35. kola Tipsport ligy nad DVTK Jegesmedvék Miškovec 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. V nich rozhodol Marcel Haščák, ktorý víťazným gólom spečatil svoj hetrik. Košičania tak predĺžili svoju víťaznú sériu na 12 zápasov.Pred druhým Slovanom Bratislava majú šesťbodový náskok. "Belasí" vyhrali na ľade MAC Újbuda 4:0 a ukončili tak trojzápasovú sériu prehier. Tretia Banská Bystrica zdolala Nové Zámky 1:0 a vyhrala tretí duel za sebou. Štvrtý Trenčín vyhral na ľade Detvy 7:3 a Zvolen doma zdolal posledný Liptovský Mikuláš vysoko 6:1. V dramatickom zápase prehrala domáca Nitra s Michalovcami 4:5 po predĺžení.Trenčín išiel do vedenia v 5. minúte po rýchlej strele Hecla, Detva ale v prvej tretine skóre otočila. V 14. minúte v presilovke vyslal tvrdú strelu Sýkora a puk po teči Šišovského skončil v sieti hostí. Ešte pred prvou sirénou dostal Detvu do vedenia Čacho podarenou strelou.V druhej tretine najprv prečíslenie domácich zvýšenie vedenia neprinieslo, a tak sa k slovu dostala Dukla. V 31. minúte skvelú individuálnu akciu blafákom vyriešil Lapšanský a onedlho otočil skóre Chromiak. Pomohol mu chybou brankár Petrík, ktorému vzal puk Balán a Chromiak pred prázdnou bránkou už nemohol zaváhať. Na rozdiel dvoch gólov zvýšil v 36. minúte Bartovič, ktorý tečoval strelu McCormacka od modrej čiary.V 44. minúte Mikyska ukázal rýchlosť aj šikovnosť, prenechal puk Aldersonovi, ktorý pohotovo zvýšil na 5:2. Detva vystriedala brankárov, ale Bátory kapituloval v 48. minúte, keď Dukla po tvrdej strele McCormacka využila presilovku. Potom mali početnú výhodu aj domáci a využil to Král, ktorý znížil na 3:6. Duklu to nepribrzdilo a Hecl v 58. minúte uzavrel skóre duelu strelou spomedzi kruhov.Zvolen sa pustil do súpera od začiatku na plné obrátky, dostal ho pod tlak, ale vo finálnej fáze sa trápil. Liptákov po samostatnom úniku mohol dostať do vedenia Piatka v 15. minúte, ale Tomek skvele spoluhráčov zachránil. V 19. minúte tlak domácich korunoval McPherson strelou z prvej, ale ešte pred koncom prvej tretiny vyrovnal Piatka, keď sa k nemu šťastne odrazil puk a do odkrytej bránky to už nebol problém. V druhej tretine hneď v 22. minúte skóroval domáci Parks z dorážky a v 25. minúte sa presadil opäť McPherson, keď v presilovke ukázal individuálne majstrovstvo a prehodil Zalivina. Piatka mohol v prvej minúte tretej tretiny v presilovke streliť kontaktný gól, Tomek sa ale blysol ukážkovým semaforom. A tak o pár sekúnd udrelo na druhej strane, na konci oslabenia unikol McPherson a švihom skompletizoval hetrik. Vzápätí dal Zvolen aj piaty gól, keď Štrauch strelou z prvej nedal Zalivinovi šancu. Domáci Liptákov v týchto fázach drvili, Trotter trafil brvno a Zvolen mal aj ďalšie možnosti. Na 6:1 však dal až v 54. minúte v presilovke Corrin a uzavrel gólový účet duelu.Domáci hráči sa od úvodu snažili diktovať hru, hokej v úvode zápasu však divákov príliš nenadchol. Hráči Miškovca sa v úvodnej desaťminútovke viackrát dostali pred brankára Košarišťana, ten však podržal svoje mužstvo. "Oceliari" postupne prevzali taktovku, k čomu im pomohli aj dve presilovky. V prvej z nich hostia nedostali puk von z obranného pásma a po rýchlej spolupráci Růžičku so Skokanom potvrdil Haščák pozíciu najlepšieho strelca ligy - 1:0. Aj v nasledujúcich minútach sa hralo najmä pred bránkou Adorjána, skóre sa však do prvej prestávky nezmenilo.Gólovo aj herne zaujímavejšia bola druhá tretina. V jej úvode si hostia vypracovali viacero šancí, Košičania sa dopúšťali chýb aj faulov a Miškovec trestal. Presilovky hostí v 25. a 27. minúte priniesli góly Magosiho, po ktorých bol stav 1:2. Domáci odpovedali rovnako v presilovke, keď Skokanovu prihrávku spoza bránky zužitkoval Majdan - 2:2. Aj tretia presilovka Miškovca priniesla gól v košickej bránke. V 33. minúte sa oň postaral Galanisz, ktorý v rýchlom úniku ťažil z nedôrazu domácich obrancov - 2:3. Aj na tento gól domáci odpovedali v presilovke, už tradičnú spoluprácu so Skokanom zakončil Haščák - 3:3. Krátko na to mohli ísť Košičania do vedenia, Květoň však v krátkom úniku neprekonal Adorjána.Tretia tretina priniesla opatrnejší hokej a oba tímy si dávali pozor na defenzívu. Najmä hostia sa viackrát dostali do sľubných šancí, gól však nepriniesla ani nádejná situácia domácich na opačnej strane v 57. minúte, v ktorej neskóroval Haščák.V predĺžení mali oba tímy viacero šancí rozhodnúť. Blízko ku gólu bol najmä domáci Klhůfek, no jeho pokus zastavila horná žŕdka. V samostatných nájazdoch skórovali Belluš, Beach a v druhej sérii rozhodol o košickom víťazstve Marcel Haščák.V úvode sa tímy oťukávali, postupne prebrali taktovku hostia a v piatej minúte sa ujali vedenia. Pri signalizovanom vylúčení sa presadil Kytnár, ktorému prihral spoza bránky Zigo - 0:1. To bolo na dlhšie minúty všetko a hralo sa najmä v strednom pásme. Domáci si od 12. minúty zahrali prvú presilovku, následne aj "belasí", ktorí mali väčšiu šancu, keď dvakrát vystrelil Videnský, ale Halásza neprekonal. Záver tretiny odohrali domáci v početnej výhode, ale Habal si udržal čisté konto.To platilo aj po dohrávanej presilovke MAC v druhej tretine. V 25. minúte predviedli hostia rýchly brejk, Bondra vyzval ku strele Ziga a ten zvýšil na 2:0. Pri ďalšej presilovke domácich bol blízko ku gólu Strech, no z dorážky netrafil odkrytú bránku. Slovan naopak početnú výhodu využil a v 32. minúte viedol po góle Urbánka už 3:0. Ďalší kúsok pridal tesne pred prestávkou Puliš."Belasí" si už v treťom dejstve strážili náskok a zameriavali sa na pozornú obranu. Keď sa už hostia dostali do dobrej streleckej pozície, stál proti nim spoľahlivý Habal. Domáci s pribúdajúci časom kopili chyby a nakoniec sa zbytočným faulom obrali aj o záverečný tlak. Slovan tak odišiel z Budapešti s tromi bodmi a čistým kontom.Bystričania nastúpili na duel s druhým brankárom Gajanom a bez piatich hráčov základnej zostavy, ktorí sú zdravotne indisponovaní. Nenastúpili kapitán Ďatelinka, ani útočníci Bartánus, Lamper, Kabáč či Šoltés. Napriek tomu patril úvod zápasu domácim hokejistom, ktorí mali prevahu a vytvorili si šance. Konkrétne traja legionári Hickmott, Jääskeläinen a Hohmann, ale ani jednému z nich sa nepodarilo dobrými koncovkami prekonať brankára Kristína. Zámčania pohrozili v trinástej minúte po dvojnásobnej chybe Nemčíka, v šanci sa ocitol Pospíšil, no zoči – voči Gajanovi neuspel.Druhú tretinu začala Banská Bystrica druhou presilovkou v stretnutí a dokonca v piatich proti trom v trvaní osemdesiat sekúnd, ale jedinú vyloženú šancu mal len voľný Mlynarovič, ktorý z metra Kristína nepokoril. Hostia potom takisto nevyužili početnú výhodu. Navrch síce mali Bystričania, ale nevytvárali si gólové príležitosti. A mohli byť za to aj vytrestaní, pretože Zámčanom sa ponúkla presilovka o dvoch hráčov v trvaní 85 sekúnd a veľké šance mali dvakrát Pospíšil, Fábry a Hatala, proti bol Gajan. Ten už v oslabení o jedného hráča parádne vychytal i Holoviča. V závere tohto dejstva predsa len mohli ísť domáci 'barani' do vedenia, pekný prienik predviedol obranca Brejčák, ale neskóroval sám pred Kristínom a nepodarilo sa to ani po chybe Pavúka Hickmottovi bekhendom.V tretej tretine nevyužil úradujúci majster ďalšiu presilovku, v nej mal dve dobré strely Bubela a zblízka sa nepresadil pred Kristínom ani Šille. Hokejisti spod Urpína mali viac z hry, vytvorili si miestami tlak a napokon sa dokázali presadiť obrancovia. Po nie príliš vydarenej strele Brejčáka od modrej uspel z dorážky bekhendom znenazdajky pred bránkou druhý bek HC '05 a zastupujúci kapitán Mihálik v 54. minúte – 1:0. V závere mohol zvýšiť na 2:0 Hickmott, avšak prestrelil odkrytú bránku a tak hostia ešte mali možnosť hrať na samom konci bez brankára. Šancu na vyrovnanie si však nevypracovali.Zápas medzi tabuľkovými susedmi Nitrou a Michalovcami už v prvej tretine ukázal, že hostia neprišli iba brániť. V 11. minúte to potvrdil Safaralejev, ktorý v úniku strelou medzi Hanuljakove betóny otvoril skóre - 0:1. Nitre sa do prestávky vyrovnať nepodarilo. Dobré šance zahodili Lušňák aj Buček. V 19. minúte znovu nachytal Hanuljaka strelou medzi nohy Safaralejev a hostia viedli o dva góly.Michalovčania dokázali využiť nesústredenosť Nitry a v 22. minúte zvýšil Linet na 3:0. Do bránky Nitry sa postavil Šimboch a tréner Bažány počas oddychového času zvýšil tón hlasu. To zabralo a Nitra bola aktívnejšia. Najskôr sa pokúsil o nabudenie "Corgoňov" útočník Blackwater, ktorý vyzval na bitku fínskeho obrancu Mesikämmena. Ten jeho výzvu prijal a pästný súboj vyhral. Hostia boli nedisciplinovaní a ponúkli Nitre sériu presilových hier. V nich ukázal svoju silnú zbraň obranca Morrison. V priebehu dvoch minút dvakrát vystrelil z prvej a prudká strela sa zastavila až v Trenčanovej bránke. Nabudená Nitra pokračovala v zlepšenom výkone a zaskočená Dukla v 39. minúte prišla o komfortný náskok. Švihom namieril presne Mitch Versteeg - 3:3.Podobný obraz hry sa preniesol aj do úvodu tretej tretiny. V 46. minúte dokonal Hrušík skvelý obrat Nitry. Michalovce však nezložili zbrane a v 53. minúte vyrovnal Hričina. Obe mužstvá išli do každého striedania naplno a na ľade zvádzali množstvo osobných súbojov. Niektoré z nich boli na hranici pravidiel, ale rozhodcovia nechali hru plynúť a zápas dospel do predĺženia. V ňom urobila Nitra chybu a Spilar rozhodol zápas.