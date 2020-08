TIPSPORT LIGA: Haščák sa vrátil do HK Poprad

Poprad 4. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marcel Haščák bude v sezóne 2020/2021 pôsobiť v HK Poprad. Klub informoval o návrate svojho odchovanca na sociálnych sieťach.



Haščák odohral uplynulé dva ročníky v HC Košice. V predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 získal v 45 zápasoch 55 kanadských bodov za 33 gólov a 22 asistencií. Stal sa najproduktívnejším hráčom "oceliarov", v ligovom bodovaní obsadil 4. miesto a so 6-gólovým náskokom bol najlepší strelec súťaže. "Hlavný dôvod môjho návratu bolo najserióznejšie rokovanie. S riaditeľom klubu Ľudom Jurinyim sme si sadli a jeho predstava sa zhodovala s mojou. To bola alfa a omega môjho návratu. Zároveň si chcem získať späť popradských fanúšikov. Mal som veľa ponúk, ale už som chcel ostať doma a zároveň som chcel hrať v tíme, ktorý má najvyššie ciele. Verím trénerovi a jeho vízii, verím tiež manažmentu klubu a sile hráčov, ktorí sú v kabíne. Som rád, že som tu, a dúfam, že im pomôžem k úspechu," uviedol Haščák pre hkpoprad.sk.



Do materského Popradu sa vrátil po 10 rokoch. V dresoch Dinama Riga a Amuru Chabarovsk si zahral v KHL, v českej extralige si obliekal dresy Karlových Varov a Komety Brno, s ktorou získal dva majstrovské tituly. Prvenstvo má aj z najvyššej slovenskej súťaže, v ktorej triumfoval v sezóne 2010/2011 v drese HC Košice.



Haščák je po Skokanovi druhý hráč, ktorý sa po sezóne 2019/2020 rozhodol pre odchod z Košíc do Popradu.