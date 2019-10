TIPSPORT LIGA: HK Poprad prehral s HKM Zvolen

HK Poprad - HKM Zvolen 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)



Góly: 33. Zagrapan (Kozák, Vandas), 42. Vandas (Kozák), 46. Leclerc (Kozák) - 11. Špirko (Corrin), 29. Bonis (Trotter, Betker), 43. Halama (Thompson, Lowney), 56. Štrauch. Rozhodovali: Fridrich, Goga – Durmis, Šoltés, vylúčení: 3:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1122 divákov



Poprad: Vošvrda – Kozák, Ulrych, Brejčák, Magovac, Erving, Kramár, Česánek, Fabian – Handlovský, Paukovček, Vandas – Takáč, Zagrapan, Leclerc – Bjalončík, Mlynarovič, P. Svitana – Kundrik, Matej Paločko, R. Svitana



Zvolen: Hollý – Lowney, Švarný, Betker, Corrin, Drgoň, Maier, Tibenský, Fatul – Mráz, Špirko, Kelemen – McPherson, Trotter, Bonis – Štrauch, Halama, Thompson – Kolenič, Petráš, Marcinek – Tibenský



Poprad 22. októbra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen uspeli v utorňajšom zápase 15. kola Tipsport Ligy na ľade HK Poprad 4:3. O výsledku rozhodol v 56. minúte bývalý hráč domácich Andreas Štrauch.Krátko po výmene do Zvolena sa Štrauch opäť predstavil pred popradským publikom. Úvod stretnutia bol rozpačitý z oboch strán. Zápasu chýbali tempo i nasadenie. Skóre mohol otvoriť Vandas, ktorý už dvíhal ruky nad hlavu, ale jeho strelu zastavila konštrukcia bránky. Do tempa sa domáci nedostali ani vďaka presilovým hrám a udreli hostia. Šikovnú prihrávku Corrina do bránkoviska zužitkoval Špirko a Zvolen viedol po 11 minútach hry. Prvú tretinu predčasne ukončilo vypadnuté ochranné sklo za bránkou hostí a necelých šesť minút sa dohrávalo po odchode na prvú prestávku. V dohrávaných minútach úvodného dejstva zazvonil na žrď Hollého bránky Česánek.Druhé dejstvo začali "kamzíci" sériou sľubných príležitostí na vyrovnanie. Postupne si na brankárovi Zvolena vylámali zuby Leclerc, Paukovček a Handlovský. Opäť preto platilo otrepané "nedáš-dostaneš". Bonis si poradil s brániacim Magovacom aj s popradským brankárom Vošvrdom a po peknom blafáku zvýšil na 2:0 pre hostí. Na začiatku 32. minúty spôsobil Brejčákovi krvavý šrám na tvári McPherson a domáci získali štvorminútovú početnú výhodu. Už v prvom dvojminútovom treste ukážkovo trafil z ľavého kruhu Zagrapan a pre domácich vykresal iskru nádeje.Záverečnú časť začali Popradčania presilovou hrou za zdržovanie hry Halamom. Vyrovnanie na 2:2 v nej zariadil presným zásahom Vandas a pod Tatrami sa začínalo odznova. Radosť z gólu na popradskej lavičke ešte ani nevyprchala a hostia išli opäť do jednogólového vedenia. Halamovi stačilo iba 12 sekúnd, aby si z popradského obrancu Magovaca spravil prekážkovú dráhu a vrátil vedenie na zvolenské hokejky. V 46. minúte sa Poprad opäť vrátil do hry. Do úniku 2 na 1 sa dostali Leclerc s Paukovčekom. Francúzsky reprezentant situáciu vyriešil individuálnym zakončením a npoemýlil sa - 3:3. Keď sa už zdalo, že zápas smeruje do predĺženia, spravil na útočnej modrej hrubú chybu Ulrych. Do úniku sa dostal hosťujúci Štrauch a svojich bývalých spoluhráčov vytrestal zásahom k vzdialenejšej žrdi Vošvrdovej bránky - 3:4. Tri body spod Tatier si po dramatickom priebehu odviezli hostia zo Zvolena.tréner HK Poprad:tréner HKM Zvolen: