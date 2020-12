TIPSPORT LIGA: HKM Zvolen triumfoval nad MHk Liptovský Mikuláš

HKM Zvolen – MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)



Góly: 11. Nuutinen (Melancon, Zuzin), 18. Helewka (Betker, Zuzin) – 44. Rudolf Huna (Robertson, Petran). Rozhodovali: Müllner, Štefik – Vyšný, M. Orolin, vylúčení: 7:6 na 2 min., navyše: Bondra (Zvolen) 10 minút za bitku, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Zvolen: Rahm – Hatala, Betker, Melancon, Meliško, Kubka, Hraško, Gajdoš, Čunderlík – Kelemen, Mikúš, Bondra – Nuutinen, Helewka, Zuzin – Marcinek, Tibenský, Stupka – Ďuriš, Gubančok, Chlepčok



L. Mikuláš: Kaarlehto – Robertson, Pavúk, Valtola, Petran, Mezovský, Jesus, Rusina, Droppa – Štrauch, Oško, Rudolf Huna – Hamráček, Lištiak, Bača – Tullio, McShane, Portokalis – Haluška, Uhrík, Surový



Zvolen 15. decembra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:1 v utorňajšej predohrávke 24. kola Tipos extraligy.Zvolenčania nastúpili s viacerými mladými hráčmi, úvod bol z ich strany opatrný, no napokon išli do vedenia v presilovke, keď sa presadil po peknej kombinácii celej formácie z kruhu Nuutinen. O necelé dve minúty zaujala šarvátka domáceho Bondru s Robertsonom, hostia hrali presilovku a dokonca o dvoch hráčov po faule Tibenského, nevyužili ju v trvaní 80-tich sekúnd. Najväčšiu možnosť spálil zblízka pred odkrytou bránkou Huna. A mohlo ho to mrzieť, pretože v početnej výhode piatich proti trom sa následne ocitli aj hokejisti spod Pustého hradu. Nuutinen síce šancu nevyužil, no v presile o jedného hokejistu sa z dorážky vo vzduchu bejzbalovým spôsobom trafil Helewka a bolo 2:0.Na začiatku stredného dejstva mali po chybe gólmana Rahma veľkú príležitosť Liptáci, Oško posielal puk do odkrytej bránky, ale vinník tejto situácie sa na poslednú chvíľu stihol vrátiť a zasiahnuť. Zvolen potom nevyužil presilovku a po jej skončení mohol pykať. Zníženie na hokejke mal tentoraz McShane, ale svoj mininájazd nevyužil. Následne bola už hra v réžii domáceho favorita, ktorý nevyužíval jednu šancu za druhou. Betker, Helewka a Tibenský mierili do Kaarlehta a Kelemen pálil tesne vedľa žŕdky. Necelú minútu pred prestávkou však išiel na trestnú lavicu Bondra a hostia poriadne hrozili v početnej výhode. McShane švihom z kruhu strieľal do žŕdky a Robertson od modrej dokonca prekonal Rahma, no rozhodca pre údajný ofsajd gól zároveň so sirénou neuznal.Stav sa menil napokon na začiatku tretej tretiny, pretože hokejisti spod Pustého hradu boli naďalej nedisciplinovaní, dokonca i zle striedali a odplata nenechala na seba dlho čakať. Mikulášnia využili prevahu o dvoch hráčov, keď Robertson pálil od modrej a z dorážky sa nemýlil pohotový Rudolf Huna. Zvolenčania museli prepnúť v hre piatich proti piatim na vyššie obrátky. Tretí gól mužstva mal na hokejke Meliško, no jeho 'delovka' skončila na žŕdke a Kelemen neskôr z dobrej pozície prestrelil bránku súpera. V závere nevyužili domáci prečíslenie troch na jedného, no keďže ich súper na opačnej strane nezužitkoval do vyrovnávajúceho zásahu power-play, mohli sa 'rytieri' tešiť z vydretého tesného víťazstva 2:1.