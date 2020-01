TIPSPORT LIGA: Liptovský Mikuláš podľahol doma Slovanu Bratislava

MHk 32 Liptovský Mikuláš - Slovan Bratislava 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)



Góly: 34. Petran (Roman, Ru. Huna), 47. Kriška (Piatka, Sukeľ) - 19. Sersen (Abdul, Bačík), 28. Zigo (Abdul, Puliš), 35. Bondra (Šedivý, Meszároš), 40. Puliš (Abdul, Bačik), 48. Basaraba (Bondra, Meszároš). Rozhodovali: Korba, Juhász - Durmis, Soltész, vylúčenia: 2:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1350 divákov



MHK 32 Liptovský Mikuláš: Zalivin – Kramár, Kurali, Petran, Droppa, Roman, Smutný, Haluška, Nemec – Kriška, Piatka, Sukeľ – Vybíral, Nikulin, Ru. Huna – Uhrík, Tamáši, Nechaj – Ri. Huna, Ro. Huna, Surový



Slovan Bratislava: Habal – Bačík, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Kučný, Petráš, Demo – Puliš, Zigo, Abdul – Basaraba, St. Pierre, Bondra – Kukumberg, Kytnár, Matoušek – Jendek, Urbánek, Žitný

Liptovský Mikuláš 10. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v piatkovom dueli 39. kola Tipsport Ligy na ľade posledného tímu tabuľky MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:2.Tri asistencie si v drese hostí pripísal Jindřich Abdul.Slovan mal hneď v úvode výhodu presilovky, ale bez efektu. Hostia mali viac z hry, no Sukeľ v 6. minúte takmer dostal puk za Habala. Vzápätí nevyužili početnú výhodu ani domáci a skóre sa nemenilo ani po individuálnej akcii Basarabu, ktorý v 15. minúte nepresne zakončil. Habal na druhej strane zakročil proti strele Krišku a prvú tretineu napokon vyhral Slovan - v 19. minúte Sersen nahodil puk od modrej a ten skončil za chrbtom Zalivina.Rozhodujúci náskok získal Slovan v druhej časti hry. Najskôr Zigo v 28. minúte blafákom prekonal brankára domácich a hoci potom Petran od modrej znížil na 1:2, ďalšie momenty patrili "belasým". Už o minútu neskôr Bondra strelou ponad rameno Zalivina zvýšil opäť na rozdiel dvoch gólov a pred druhou prestávkou ešte Puliš dorazil puk do siete na 4:1 pre hostí.V tretej časti zakončil v 47. minúte peknú kombináciu domácich úspešne Kriška a znížil na 2:4, no Slovan opäť bleskovo odpovedal. Strelecky sa premiérovo v novom drese presadil Kanaďan Basaraba a svojmu tímu vrátil trojgólový náskok. Favorit si v závere už náskok postrážil.