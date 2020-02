TIPSPORT LIGA: Liptovský Mikuláš zdolal Kolibu Detva 2:0

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC 07 WPC Koliba Detva 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)



Góly: 23. M. Surový (Tamáši, Kramár), 32. Vybiral (Oško, Piatka). Rozhodovali: Fridrich, Juhász – Vyšný, Soltész, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 200 divákov.



zostavy:



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Romančík – Kramár, Smutný, Nemec, Mich. Roman, Mezovský, Droppa, Božoň, Michalčin – M. Surový, Tamáši, Michalík – Oško, Piatka, Vybiral –Haluška, Uhrík, Nechaj – Dlugoš, Lištiak, Nespala



HC 07 WPC Koliba Detva: Petrík – Andersons, Mart. Chovan, Turan, Golian, Jendroľ, F. Fekiač, Lalík, Gachulinec – Žilka, Klíma, Ščurko – Král, Podešva, Mons – Ľupták, P. Valent, Gašpar – Čacho, V. Fekiač, Čenka

Liptovský Mikuláš 14. februára (TASR) - Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš zdolali v piatkovom stretnutí dvoch tímov z dna tabuľky Tipsport Ligy pred vlastnými fanúšikmi HC 07 WPC Koliba Detva 2:0. Posledný Mikuláš sa po troch prehrách tešil z trojbodového zisku, naopak dvanásta Detva natiahla sériu bez bodu už na päť zápasov.Prvá tretina veľa hokejového vzruchu nepriniesla. Oba tímy stavali na pozornej defenzíve a čakali na chybu súpera. Strelecky aktívnejší boli domáci, ktorí ohrozovali Petríka najmä počas presiloviek. V 8. minúte počas početnej výhody Liptákov skončil nahodený puk od modrej čiary za chrbátom brankára Detvy, no rozhodcovia po konzultácii s videorozhodcom gól neuznali.V druhej časti domáci hráči ešte pridali v aktivite a dočkali sa aj gólového vyjadrenia. V 23. minúte pri vylúčení F. Fekiača pekne zakombinovali a M. Surový presnou strelou z pravého kruhu na vhadzovanie prvýkrát prekonal Petríka. V 32. min pridal druhý zásah Liptákov Vybiral, ktorý si blafákom vychutnal brankára Detvy. Na konci tretiny sa podarilo rozvlniť sieť aj hosťom po nenápadnej akcii, no rozhodcovia opäť gól neuznali po telefonáte s videorozhodcom.Detva v tretej časti zvýšila ofenzívne úsilie, no ich akciám chýbala myšlienka a väčšinou sa končili na dobre sformovanej obrane domácich. Tí mohli pridať tretí gól v 45. min, po prihrávke Surového však Michalík osamotený pred súperovou bránou netrafil puk. V 51. min Petrík zlikvidoval šancu Lištiaka. Až v závere sa hráči Detvy usadili sa v útočnom pásme, Romančík však ich strely bez problémov vykryl. Výraznejší tlak si však hostia nevytvorili a tak odišli z Mikuláša bez streleného gólu.