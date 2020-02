TIPSPORT LIGA: Nitra podľahla Slovanu Bratislava 1:4

HK Nitra - HC Slovan Bratislava 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)



Góly: 39. Scheidl (Morrison) - 15. Urbánek (St. Pierre, Basaraba), 16. Zigo (Abdul, Pance), 55. Demo (Štajnoch, Kytnár), 57. Štajnoch (Pance, Viedenský). Rozhodovali: Kalina, Korba - Bogdaň, Orolin, vylúčení: 4:7, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 3386 divákov



Nitra: Nagy – Mezei, Kubka, Morrison, McNally, A. Sloboda, M. Versteeg, Pupák – Buček, Šiška, Hrušík - Blackwater, Yellow Horn, Scheidl – Čaládi, Kollár, Lušňák – Fominych, Minárik, Csányi - Škvarek



Slovan: Habal – Sersen, Bačík, Hudec, Štajnoch, Kučný, Šedivý, Demo – Abdul, Zigo, Pance – Bondra, St. Pierre, Basaraba – Viedenský, Kytnár, Žitný – Sloboda, Urbánek, Petráš



Nitra 14. febuára (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava vyhrali v dueli 49. kola Tisport Ligy na ľade HK Nitra 4:1.V úvodnej tretine si domáci vedeli vypracovať tlak, ale v zakončení stroskotali na Habalovi. Blackwater nastrelil hornú žŕdku a Buček v úniku neuspel. Naopak, hostia vyťažili z minima maximum, keď skórovali až dvakrát. Najskôr v 15. minúte usmernil puk do brány Urbánek a o minútu sa po vyšachovaní obrany presadil Zigo.Druhá tretina bola v úvode opatrnejšia, no od druhej polovice boli aktívnejší domáci. Strelcov Nitry opäť privádzal do zúfalstva Habal, ktorého čaro dokázal prelomiť až v predposlednej minúte Scheidl. Pred záverečnou tretinou to bol dôležitý moment pre Nitru.V 46. minúte mal na hokejke vyrovnanie Minárik, ktorého pekne našiel McNally, ale Habal sa stihol presunúť. V 54. minúte bol v dobrej pozícii Yellow Horn, ale akciu prekombinoval a Blackwatera vychytal Habal. Vzápätí vystrelil nenápadnú strelu Demo a Nagy kapituloval - 1:3. Definitívu zápasu dal v 57. minúte strelou od modrej čiary Štajnoch. Slovan dal Nitre v zápase lekciu z efektivity., asistent trénera Nitry:, asistent trénera Slovana: