TIPSPORT LIGA: Nitra prehrala s Miškovcom

predohrávka 41. kola



HK Nitra - DVTK Miškovec 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)



Góly: 23. Morrison - 7. Kiss, 29. Harrison (Rodman), 35. Vas (Vandane, Dudás). Rozhodovali: Tvrdoň, Müllner - Kacej, Gegáň, vylúčení: 3:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 2227 divákov



Nitra: Šimboch – Mezei, Morrison, Pupák, M. Versteeg, Š. Nemec, Kubka, A. Sloboda, Korím – Blackwater, Kerbashian, Yellow Horn – Fominych, Kollár, Scheidl – Buček, Lušňák, Koyš – Hrušík, Minárik, Csányi



Miškovec: Adorján – Ross, Szirányi, Göz, Dudás, Láda, Vandane, Vojtkó – Rodman, Galanisz, Magosi – Harrison, Vas, Beach – Miskolczi, Tousignant, Kiss – Ritó



Nitra 10. januára (TASR) - Úvodná tretina patrila hosťom. Nitrania mali zlý pohyb a Adorjána ohrozili len minimálne. Miškovec dobrú hru pretavil aj na jeden strelený gól. Počas presilovej hry Nitry vypichol puk pri rozohrávke Kiss a strelou medzi Šimbochove betóny poslal maďarský tím do vedenia - 0:1.Začiatok prostrednej časti priniesol zlepšený herný prejav Nitry. “Corgoni” dokázali v 23. minúte vyrovnať zásluhou Morrisona, ktorý prekvapil dezorientovaného Adorjána. Nechýbalo veľa a Nitra mohla ísť do vedenia, ale stal sa pravý opak. Hráči Miškovca udelili Nitranom lekciu z efektivity. Najskôr v 29. minúte vrátil hosťom vedenie Harrison a dvojgólové vedenie zabezpečil Miškovcu v 35. minúte Vas, keď expresne využil presilovú hru.Hneď v úvode tretiny takmer znížil Blackwater, ale zazvonila iba žŕdka. Nitrania mali opticky puk na hokejkách častejšie, ale výraznejší tlak si nedokázali vypracovať. Hostia dobre bránili dôležité priestory. Tri minúty pred koncom odvolal tréner Bažány brankára, ale gólový efekt to neprinieslo a Nitra maďarskému tímu podľahla.