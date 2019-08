TIPSPORT LIGA: Nitra získala 15-ročného obrancu Nemca

Nemec má šancu sa stať historicky najmladším hráčom seniorskej extraligy.

Nitra 10. augusta (TASR) - Tipsportligový klub HK Nitra získal do svojich služieb Šimona Nemca. Len pätnásťročný obranca prišiel pod Zobor z Liptovského Mikuláša.



"Sledovali sme ho už dávnejšie. Presnejšie ma na neho upozornil náš súčasný tréner juniorov Peter Galan. Stačilo nám vidieť pár jeho zápasov a bolo nám jasné, že ide o mimoriadne talentovaného ofenzívneho obrancu, praváka. Zaujala nás jeho šikovnosť, všestrannosť a kreativita. V Mikuláši nebol príliš spokojný s tréningovými možnosťami a keď sa nám naskytla šanca ho získať, vôbec sme neváhali. Absolvoval už aj dva tréningy s áčkom a zvládol ich vynikajúco. I keď bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v projekte 'osemnástky', určite mu doprajeme aj prvé štarty medzi seniormi," povedal pre oficiálnu stránku klubu manažér HK Nitra Tomáš Chrenko.



Nemec v týchto dňoch absolvoval Hlinka Gretzky Cup. Za uplynulých desať rokov tohto prestížneho podujatia bol iba druhý hráč, ktorý môže štartovať na tomto turnaji ešte dvakrát. Tým druhým bol súčasný ruský reprezentant a útočník CSKA Moskva Michail Grigorenko.



"Som veľmi rád, že som sa mohol na tomto turnaji zúčastniť, tréner mi poskytol veľa priestoru na ľade. Bola to skvelá skúsenosť. Ani som neveril, že sa na tento turnaj dostanem už tento rok. Cítil som, že všetko je tu rýchlejšie, rozmýšľanie hráčov na inej úrovni, žiadne podržanie puku príliš dlho som si nemohol dovoliť," povedal Nemec pre web HK Nitra.



Nemec má šancu sa stať historicky najmladším hráčom seniorskej extraligy. Doterajší rekordér, obranca Michal Ivan mal v čase prvého štartu 15 rokov, desať mesiacov a jedenásť dní. Nemec bude mať v čase 1. kola Tipsport ligy takmer na deň presne 15 rokov a sedem mesiacov. "V Nitre mi povedali, že taká šanca tu je a po skúsenosti z tohto turnaja by som si určite trúfol aj na Tipsport ligu. Ale odchádzam do projektu 'osemnástky', takže či príde aj táto možnosť, to sa nechám prekvapiť," dodal.