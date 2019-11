TIPSPORT LIGA: Obranca Lowney skončil vo Zvolene na vlastnú žiadosť

Zvolen 4. novembra (TASR) - Americký hokejový obranca Ryan Lowney už nie je hráč HKM Zvolen. Po 18-tich zápasoch sa rozhodol v klube skončiť na vlastnú žiadosť, vo svojom prvom európskom pôsobisku sa necítil šťastný a hokej si neužíval. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Lowney prišiel do Zvolena pred sezónou 2019/2020. Jeho dovtedajšia kariéra sa odvíjala v nižších zámorských ligách, slovenská Tipsport Liga bola pre neho prvou zastávkou mimo Severnej Ameriky. Stihol v nej odohrať 18 zápasov, v ktorých získal štyri kanadské body za asistencie.



"Ryan vysvetlil, že nové prostredie mu nezapasovalo, vo Zvolene nebol šťastný a hokej si neužíval tak, ako by chcel. Po vydarenej príprave, v ktorej zaujal dokonca aj vedenie klubu KHL Admiral Vladivostok, prišla na hráča psychická nepohoda, ktorá sa preniesla aj do výkonov na ľade. Ryan vyjadril spokojnosť s fungovaním klubu a poskytnutými podmienkami, sám však usúdil, že po osobnej stránke to nie je ono. Vedeniu HKM preto predostrel žiadosť o predčasné ukončenie zmluvy a klub hráčovi vyhovel," uviedol zvolenský klub vo svojom stanovisku na oficiálnej stránke.