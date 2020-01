TIPSPORT LIGA: Poprad vyhral nad Duklou Trenčín

39. kolo

HK Poprad - HK Dukla Trenčín 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)



Góly: 19. Larkin (Vandas), 53. Lodge (Jacobs), 60. Takáč (Zagrapan, Svitana) - 17. Alderson (Mikyska, Štach). Rozhodovali: Valach, D. Konc st. – D. Konc ml., J. Konc ml., vylúčení: 4:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 2019 divákov



Poprad: Vošvrda – Kozák, Brejčák, Erving, Ulrych, Dalhuisen, Larkin, Česánek – Handlovský, Preisinger, Vandas – Takáč, Zagrapan, Svitana – Jacobs, Bjalončík, Lodge – Matej Paločko, Paukovček, Matúš Paločko – Králik



Trenčín: Valent – McCormack, Starosta, Stacha, Štach, Sládok, Kajínek, Bokroš – Alderson, Mikyska, Bezúch – Bartovič, Valach, Hecl – Džugan, Balán, Lapšanský – Ferényi, Švec, Sojčík – Ďurina



Poprad 10. januára (TASR) - Poprad s viacerými novými hráčmi v zostave začal proti "vojakom" z Trenčína úvodným tlakom, do vyložených streleckých pozícií sa ale nedostával. Trenčania takmer udreli zo svojho prvého útoku. Po delovke Aldersona zazvonila konštrukcia popradskej bránky. Domácim pomohli dve po sede idúce vylúčenia hosťujúceho obrancu Starostu. Počas presiloviek to pred Valentom horelo, hostia však čisté konto uhájili. Hostia nečakane udreli na konci 17. minúty. Do medzikružia si nakorčuľoval nekrytý Alderson a Poprad prehrával 0:1. "Kamzíci" zvýšili obrátky, čoho dôsledkom bolo niekoľko vyložených gólových šancí. Gól napokon padol po Larkinovom blafáku, ktorý si do vlastnej bránky zrazil vracajúci sa Stacha.Tesne pred prvou sirénou mohli domáci pridať aj druhý gól, ale Valent s vypätím všetkých síl odolal.V druhej tretine sa hra z oboch strán prispôsobila taktickým zámerom. Na ľade sa veľa bojovalo, obe mužstvá pozorne bránili. Útočníci sa len veľmi ťažko dostávali do zakončenia. Najväčšiu príležitosť hostí spálil hosťujúci Bezúch. Za domácich nebezpečne vo vlastnom oslabení pohrozil Handlovský.Zlomový moment prišiel až v 53. minúte. Jacobs vybojoval puk vo vlastnom obrannom pásme. Po prechode stredným pásmom sa domáci ocitli v situácii 2 na 1 a Jacobsovu prihrávku z prvej poslal za bezmocného Valenta nováčik v popradskom drese Lodge - 2:1. "Vojaci" sa hnali za vyrovnaním. V závere prinútili domácich k chybám. Popradská lavička po jednom zo zakázaných uvoľnení vzala oddychový čas, ale zámok Trenčína pokračoval ďalej. "Kamzíkov" oslobil pri hre Trenčína v šestici minútu pred koncom riadnej hracej doby Takáč, ktorý do prázdnej bránky pečatil víťazstvo Popradu 3:1.