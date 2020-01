TIPSPORT LIGA: Popradskí hokejisti vyhrali nad Zvolenom

HK Poprad - HKm Zvolen 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)



Poprad 17. januára (TASR) - Hokejisti domáceho Popradu zvíťazili v piatkovom zápase 41. kola Tipsport Ligy nad Zvolenom 4:3.8. Svitana (Zagrapan, Ulrych), 27. Takáč (Erving, Zagrapan), 55. Dalhuisen (Jacobs, Matúš Paločko), 58. Matúš Paločko (Erving, Jacobs) - 40. McPherson (Drgoň, Tomek), 47. Trotter (Špirko), 59. Špirko (Corrin). Rozhodovali: Štefik, Juhász – Durmis, Rojík, vylúčení: 8:9 na 2 min., navyše: Vandas (Poprad) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 2694 divákov.Vošvrda – Kozák, Brejčák, Erving, Ulrych, Dalhuisen, Larkin, Česánek – Handlovský, Preisinger, Vandas – Takáč, Zagrapan, Svitana – Lapšanský, Jacobs, Matúš Paločko – Matej Paločko, Bjalončík, KundrikT. Tomek– Betker, Švarný, Corrin, Stephenson, Drgoň, Tomko, Chlepčok, Meliško – Kelemen, Trotter, Parks – McPherson, Špirko, M. Halama – Thompson, Mráz, Kolenič – Tibenský, P. Halama, MarcinekV Poprade pokračovali zmenami v kádri. Po týždni opustil tím zámorský útočník Jimmy Lodge a výmenou za Lukáša Paukovčeka prišiel pod Tatry z Trenčína Adam Lapšanský. Domácim patrila prvá tretina tabuľkových susedov. Bolo to aj vďaka častým vylúčeniam Zvolenčanov. Do vedena šliv 8. minúte počas výhodného presilovkového formátu 5 na 3. Strelcom bol Patrik Svitana. V závere tretiny sa Tomek prezentoval efektným zákrokom proti pohotovému zakončeniu Handlovského.Aj hra v druhej tretine bola poznačená úzkostlivým metrom rozhodcov. Vylúčenia sa množili na oboch stranách. V úvode prostrednej časti hry chyboval na útočnej modrej Jacobs a hosťujúci McPhersom sa rútil na popradského brankára Vošvrdu, ktorý ho fauloval. Arbitri preto nariadili trestné strieľanie, ktoré faulovaný hráč Zvolena nepremenil. O pár minút neskôr sa do prieniku predral aj Trotter, ale stroskotal v zakončení. Počas signalizovaného vylúčenia hráča hostí pálil do konštrukcie Tomekovej bránky Kozák. V následnej presilovke sa Popradčania dočkali druhého gólu. Erving zboku precedil puk cez Tomeka, ktorý poskakoval po bránkovej čiare. Do siete ho usmeril až rozbehnutý Takáč. "Rytieri" sa dočkali minútu pred odchodom na druhú prestávku. Gól do šatne strelil k bližšej žrdi po bekhendovej kľučke McPherson.Šesťbodový zápas vyvrcholil v tretej tretine. Hostia stupňovali tlak aj rýchlosť hry. Domáca lavička reagovala oddychovým časom. Po sérii kontroverzných vylúčení hrali hostia presilovku 4 na 3. V nej si puk biliardovo narazili a Trotter nechytateľnou umiestnenou strelou vyrovnal. V ďalšej presilovej hre siahla po oddychovom čase aj hosťujúca lavička. Dráma vyvrcholila v poslednej pätminútovke. Misky váh na domácu stranu naklonil obranca Dalhuisen, ktorý po šťastnom odraze upratal puk do Tomekovej siete - 3:2. Domáce tribúny si zakričali gól aj v 58. minúte. Jacobs vypracoval peknú útočnú akciu. Ervingova strela síce mierila vedľa, ale od hosťujúceho hráča sa puk odrazil do bránkoviska a Matúš Paločko ho dopichol za bránkovú čiaru - 4.2. Takmer okamžite Zvolen siahol po hre bez brankára a oplatilo sa. Na konci kombinácie bol osamotený Špirko. V hektickom závere už hostia ale vyrovnať nedokázali.Hlasy:Ján Šimko, asistent trénera Popradu:Don Nachbaur, tréner Zvolena: