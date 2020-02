TIPSPORT LIGA: Posledný L.Mikuláš uvoľnil 5 hráčov, Hunovci do Popradu

Liptovský Mikuláš 10. februára (TASR) - Tipsportligový klub HK 32 Liptovský Mikuláš uvoľnil pred záverečnou fázou základnej časti najvyššej súťaže zo svojich služieb päticu hráčov.



Klub opustili Marcel Petran a Mário Kurali, ktorí sa počas reprezentačnej prestávky pripojili k HKM Zvolen. Richard a Róbert Hunovci zakotvili v neďalekom Poprade, kde sa hlásili trénerovi Mikulovi na pondelňajšom tréningu. Do mikulášskej šatne pribudli z popradského tímu Jakub Nespala a Tomáš Božoň. Obaja tam dohrajú sezónu. Brankár Alexander Zalivin odišiel do Detvy, odkiaľ sa vrátil na Liptov z hosťovania Matej Bátory.



"Prvotné kontakty od klubov so záujmom o našich hráčov nastali už skôr. Ja som všetkým odkázal, aby sa dohodli najprv s hráčmi a potom budeme hľadať cestu ich pôsobenia v daných kluboch. Záujem je ešte o viacerých hráčov. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia okolo nich. Teší nás, že aj napriek nie práve vydarenému ročníku, je o našich jednotlivcov záujem v kluboch po celom Slovenku. My nebudeme brániť ich hosťovaniu, ak nájdeme reč aj s kompetentnými ľuďmi. Po konci prestupového termínu nás predsa len čakajú ešte dva zápasy. Musíme preto všetko podrobne zvážiť. Chápem však chlapcov, že chcú zabojovať o titul v extralige, či víťazstvo v Slovenskej hokejovej lige," uviedol pre klubovú stránku generálny manažér Milan Čanky.



Mikuláš figuruje na poslednom 13. mieste tabuľky Tipsport ligy, na predposlednú Detvu stráca 12 bodov.