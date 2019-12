TIPSPORT LIGA: Slovan Bratislava posilní kanadský obranca Carson

Bratislava 31. decembra (TASR) - Hokejistov HC Slovan Bratislava posilní kanadský obranca Brett Carson. Zadák so skúsenosťami zo zámorskej NHL sa s tipsportligistom dohodol na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny. Slovan zároveň doťahuje detaily príchodu dvoch zámorských útočníkov, finalizovať by sa mali v najbližších dňoch. Informoval o tom klubový web.



"Brett je typom tvrdého a nekompromisného obrancu, pre súperových hráčov je nepríjemný najmä v priestore pred vlastným brankárom. Okrem toho má kvalitnú rozohrávku. Hráča budeme môcť využívať v oslabeniach, ako aj v presilových hrách. Výhodou pri zložení našej obrany je jeho pravé držanie hokejky, navyše pri súčasných absenciách v defenzíve z dôvodu zranení nám jeho príchod príde veľmi vhod," povedal tréner Slovana Roman Stantien.



Tridsaťštyriročného zadáka osobne odporučil brankár "belasých" Barry Brust, ktorý s ním v mimosezónnom období už niekoľko rokov absolvuje letnú prípravu. Pozitívne referencie priniesol aj generálny manažér fínskeho klubu z najvyššej súťaže KooKoo Kouvola, kde Carson pôsobil v minulej sezóne. Slovan mal o kanadského obrancu záujem už na prelome septembra a októbra, vtedy však ešte k vzájomnej dohode nedošlo. K tímu sa pripojí na začiatku januára.



V NHL odohral Carson za Carolinu Hurricanes a Calgary Flames spolu 90 zápasov, v ktorých nazbieral 13 bodov (2+11). V zámorí hrával najskôr v juniorskej Western Hockey League za Moose Jaw Warriors a Calgary Hitmen, neskôr ho v roku 2004 draftovala Carolina v 4. kole. V nižšej AHL nastúpil dovedna na 336 zápasov s bilanciou 133 bodov. Kariéra hráča, ktorý má výborné fyzické parametre (193cm/103kg) pokračovala od roku 2013 v Európe - predstavil sa vo švédskej najvyššej súťaži za AIK Štokholm, potom v nadnárodnej EBEL lige za tím Vienna Capitals, od roku 2015 obliekal vo Fínsku dres SaiPa Lappeenranta a naposledy tímu KooKoo.