TIPSPORT LIGA: Slovanisti na domácom ľade zdolali Detvu

Slovan Bratislava - HC 07 WPC Koliba Detva 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Bratislava 17. januára (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v piatkovom zápase 41. kola Tipsport Ligy doma nad HC 07 WPC Koliba Detva tesne 4:3 a dosiahli piaty triumf v sérii. "Belasí" sa vďaka trom bodom dostali na čelo tabuľky o bod pred Bystricu, tá však odohrala o dve stretnutia menej.3. Žitný (Urbánek, Šedivý), 28. Abdul, 35. Basaraba (Kytnár, St. Pierre), 55. Puliš (Abdul, Bačik) - 16. Žilka (Šišovský, Gachulinec), 20. Žilka (Šišovský, V. Fekiač), 55. F. Fekiač (Šišovský). Rozhodovali: Stano, Kókai - Vyšný, Soltész, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4653 divákov.Habal – Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Kučný, Demo – Puliš, Zigo, Abdul – Basaraba, St. Pierre, Bondra – Kukumberg, Kytnár, Matoušek – Jendek, Urbánek, Žitný – Petráš, SlobodaPetrík – Golian, Mart. Chovan, Andersons, F. Fekiač, Jendroľ, Turan, Gachulinec – Žilka, Čacho, Šišovský - Král, Podešva, Ščurko – Török, Valent, Gašpar - Lalík, V. Fekiač, ČenkaDomáci začali aktívnejšie a v úvode sa dočkali aj vedúceho gólu. Už v 3. minúte ho dosiahol Žitný, ktorý využil dobrú prihrávku Urbánka - 1:0. Slovan mal viac z hry i šancí aj v ďalšom priebehu. V dobrých pozíciách sa ocitli Bondra i Matoušek, najbližšie k druhému gólu bol vo 8. minúte Abdul, ale jeho strela z príklepu opečiatkovala len žŕdku Petríkovej bránky. Postupne sa osmelila aj Detva a záverečná päťminútovka jej vyšla výborne. Najprv v 16. minúte vyrovnal Žilka, ktorému nabil medzi kruhy Šišovský, následne Detvania ubránili oslabenie a štyri sekundy pred sirénou sa dokonca dostali do vedenia. Opäť bola úspešná akcia Šišovského so strelcom Žilkom - 1:2.V 22. minúte mohlo byť už 3:1 pre hostí, ale Gašpar sám pred Habalom neuspel. V 27. minúte prišlo vzájomné vylúčenie Žitného s Golianom za sekanie a hra 4 na 4 sa viac vydarila domácim. Po samostatnej akcii sa presadil Abdul, ktorý prekľučkoval s pukom od mantinelu až do bránky - 2:2. Vzápätí sa výborne predviedol Petrík, keď zmaril prečíslenie Štajnocha s Kytnárom. V 33. minúte išiel na trestnú Török a Slovan početnú výhodu využil tri sekundy pred jej koncom, keď sa presadil Basaraba. V záverečných sekundách mohol vyrovnať Šišovský, ale vyznamenal sa Habal.V úvode tretieho dejstva sa hra veľmi kúskovala, Slovan dobre forčekoval a nedovolil súperovi vypracovať si šance. Tempo tak upadlo a v prvých desiatich minútach nevideli diváci ani jednu gólovú šancu. Slovan hrozil z kontier, po jednej z nich v 52. minúte vypálil Jendek, ale Petrík si poradil. Detve sa predsa podarilo vyrovnať v 55. minúte, keď F. Fekiač tečoval Šišovského strelu. No tento stav vydržal len 50 sekúnd a Slovan opäť viedol zásluhou Puliša. Dráma pokračoval, keďže následne išiel na trestnú domáci Meszároš. V 58. minúte mohol vyrovnať a skompletizovať hetrik Žilka, ale Habal jeho strelu z otočky vyrazil. Na druhej strane sa dostal do brejku Abdul, obranca hostí ho zastavil faulom a tak nasledovalo trestné strieľanie. Abdul skúsil kľučku, ale Petríka neoklamal. Detva to v závere skúsila bez brankára, ale vyrovnať sa jej už nepodarilo.Rudolf Jendek, asistent trénera Slovana:Radovan Puliš, útočník a strelec víťazného gólu Slovana:Josef Turek, tréner Detvy: