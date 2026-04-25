< sekcia Šport
TIPSPORT LIGA: Trenčín ukončil baráž víťazne, Skalicu zdolal 6:3
Autor TASR
Piešťany 25. apríla (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v záverečnom 12. kole baráže o účasť v Tipsport lige v Piešťanoch nad Skalicou 6:3. Pre oba tímy išlo o rozlúčku s barážou, Trenčania mali spolu s Prešovom istotu udržania sa v najvyššej slovenskej súťaži už od 9. kola. Skalica, majster Tipos SHL, obsadila v baráži posledné štvrté miesto. Humenné skončilo tretie, na postupové priečky stratilo desať bodov.
tabuľka baráže po záverečnom 12. kole:
1. Trenčín 12 9 1 2 1 47:30 28*
2. Prešov 12 7 1 1 3 43:37 24*
3. Humenné 12 3 2 1 6 37:43 14
4. Skalica 12 1 1 1 9 35:52 6
/* - istá účasť v Tipsport lige 2026/2027/
baráž o účasť v Tipsport lige - záverečné 12. kolo:
HK Dukla Trenčín - HK Skalica 6:3 (4:2, 2:1, 0:0)
Góly: 2. Ullman (Hlaváč, Šiška), 8. Hudec (Hlaváč), 19. Švec (Krajčovič), 19. Bukarts (Bubela, Bezúch), 26. Bezúch (Ullman, Safin), 35. Bubela (Ullman, Starosta) - 7. A. Barcík (Kubíček, Dudáš), 17. Kubíček (Obdržálek, Jurík), 22. Sačkov (Kalousek, Špirko). Rozhodovali: Výleta, Goga - Tichý, Vystavil, vylúčení na 2 min.: 4:3, navyše: Bellerive (Trenčín) a S. Barcík (Skalica) 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:1, oslabenia 0:0, 310 divákov.
Trenčín: Hrenák - Hatala, Mikuš, Ullman, Hlaváč, Hain, Starosta, Drgoň - Descheneau, Šiška, Krajčovič - Bellerive, Bubela, Bukarts - Safin, Švec, Bezúch - Kalis, Hudec
Skalica: Pončák (35. Beržinec) - S. Barcík, Kubíček, Novajovský, Filip, Urban, Janík, Škápik, Fungáč - Jurík, Nemec, Obdržálek - Sačkov, Špirko, Kalousek - Kuba, Búlik, Šátek - Dudáš, Jurák, A. Barcík
