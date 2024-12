TIPSPORT LIGA: Trenčín zdolal Michalovce, Žilina potrápila Slovan

Tipos extraliga, 27. kolo:



HK Dukla Trenčín - HK Dukla Ingema Michalovce 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)



Góly: 13. Ahl (Krajčovič, Stapley), 18. Tomík, 44. Leskinen (Josling), 55. Ahl (Krajčovič, Stapley) - 25. Kabáč (Vašaš, Johnson). Rozhodcovia: Klejna, Crman - Hajnik, Kacej, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1447 divákov.



Trenčín: Grigals - Cardwell, Starosta, Hatala, Hlaváč, Laurenčík, Macejko, Bečár - Josling, Green, Leskinen - Ahl, Stapley, Krajčovič - Hudec, Krajč, Tomík - Dej, Bortňák, Bezúch - Stráský

Michalovce: Junca - Bodák, Slováček, Marcinko, Brejčák, Meliško, Kulda, Pišoja - Svitana, Johnson, Krastenbergs - Fominych, Ronni, Michnáč - Vašaš, Valach, Kabáč - Hamráček, Solenský, Gabriel - Fedor

HC MONACObet Banská Bystrica – HC Nové Zámky 4:3 pp (1:2, 2:1, 0:0 – 1:0)



Góly: 8. Matoušek (Bíreš, Chicoine), 22. Voyer (Boucher, Kukuča), 31. Šoltés (R. Faith), 65. Šoltés – 1. Lapšanský (Hawryluk, Marek Slovák), 2. Roman, 34. Thomas (Rapuzzi, Okoličány). ozhodcovia: Goga, Výleta – Tichý, Durmis, vylúčení na dve min.: 1:0, presilovky a oslabenia: 0:0, 2019 divákov



Banská Bystrica: Rabčan – Scarlett, Chicoine, Michalčin, Žabka, M. Bučko, L. Kozák – Šoltés, Wedman, R. Faith – Voyer, Boucher, Šoltés – Valigura, Bíreš, Matoušek – T. Klíma, Čunderlík, Kalousek

Nové Zámky: Rychlík – Lalonde, Maalahti, Komuls, M. Hudec, Ligas, Roman – Hawryluk, Marek Slovák, Lapšanský– Thomas, Rapuzzi, Okoličány – Žitný, Ondrušek, D. Jendek – H. Kováč, Urbánek, Ružek

HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)



Góly: 6. Olson (Beňo, Estephan), 10. Kudrna (Hecl, Sládok) – 4. Hannoun, 13. Groch (Danielčák, Karaffa), 55. Vandas (Drábek, Džugan), 60. Džugan. Rozhodcovia: Baluška, V. Snášel ml. - Orolin, Pribula, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1479 divákov.



Zvolen: Boľo – Beňo, Bindulis, Robertson, Sládok, Kobolka, D. Stránský – Kudrna, Olson, Hecl – R. Bondra, Estephan, Andrusiak – Marcinek, V. Fekiač, Zuzin – Macek, Snečák, Mišiak

Spišská Nová Ves: Mitens – Žiak, Ališauskas, Romaňák, Mackinnon, Groch, J. Valach, S. Barcík – Majdan, Ford, Števuliak – Kestner, Drábek, Hannoun – Vandas, Myklucha, Džugan – Karaffa, Vartovník, Danielčák

HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)



Góly: 28. Vojtech (Tkáč, Egle), 29. Mezovský (Fekiač, Nespala), 34. Sukeľ (Vakúš, Réway), 38. Vankúš (Gerlach, Foote), 56. Vojtech (Ullman, Foote). Rozhodcovia: Štefik, T. Orolin - Tomáš, Jedlička, vylúčení: 5:10 na 2 min., presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0, 906 divákov.



Liptovský Mikuláš: Surák - Foote, Lalík, Ullman, Jendroľ, Mezovský, Fekiač, Štrbáň - Réway, Uhrík, Sukeľ - Gerlach, Quince, Chmielewski - Nespala, Vankúš, D´Amigo - Vojtech, Egle, Tkáč

Nitra: Kašík - Hain, Mezei, Cotton, Bača, Vitaloš, Lisý, Kalman - Camara, Gill, Buček - Lacka, Čederle, Ritchie - Pobežal, Bubela, Jackson - Bačo, Hrnka, Bajtek

DOXXbet Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava 3:2 pp (2:0, 0:0, 0:2 - 1:0)



Góly: 3. Walega (Fejes, Korenčík), 10. Avtsin (Tourigny, Jones), 64. Kolenič (Jones, Korenčík) - 48. Hoelscher (, Ortega, Acolatse), 60. Takáč (Minárik, Pecararo), Rozhodcovia: Kocúr, Hronský – Ordzovenský, Vyšný, vylúčení: 7:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2677 divákov.



DOXXbet Vlci Žilina: LaCouvée (Košarišťan) – Tourigny, Korenčík, Holenda, Miller, Gachulinec, Pobežal – Fejes, Walega, Mucha – Kolenič, Jones, Koyš – Avtsin, Baláž, Dej – Juščák, Galamboš, Varga – Dubravík

SLOVAN Bratislava: Kiviaho (Godla) – Bačík, Acolatse, Ahnelöv, Královič, Golian, Kubka, Maier, Bjalončík – Ortega, Hoelscher, Pecararo – Takáč, Peterek, Bakoš – Lukošik, Minárik, Puliš – Dudáš, Preisinger, Kukumberg.

Trenčín 8. decembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v nedeľňajšom zápase 27. kola Tipos extraligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 4:1. Vylepšili si tým pozíciu v spodnej časti tabuľky, v ktorej majú po polovici základnej časti 16-bodový náskok pred poslednými Novými Zámkami. Michalovčania prehrali prvýkrát po troch víťazstvách.Hokejisti Banskej Bystrice v 27. kole Tipos extraligy zdolali Nové Zámky 4:3 po predĺžení. Hostia tak natiahli sériu prehier na číslo osem. Tím spod Urpína sa s posledným tímom vytrápil a vyhral po predchádzajúcich dvoch prehrách.Domáci zaspali úvod a za 77 sekúnd prehrávali 0:2 po góloch Lapšanského z predbránkového priestoru a strele Romana spoza kruhu. Až následne Banskobystričania prepli na vyššie obrátky a otočili na 3:2. Matoušek prestrelil Rychlíka z metra, Voyer vymietol ľavý horný roh z kruhu a Šoltés napriahol účinne z medzikružia. Lenže hostia odpovedali Thomasom z dvojnásobnej dorážky a v tretej tretine remízový stav udržali. V predĺžení rozhodol o dvoch bodoch 25 sekúnd pred koncom z úniku Šoltés.Hokejisti Spišskej Novej Vsi vyhrali v nedeľnom stretnutí 27. kola Tipos extraligy na ľade Zvolena 4:2. Potvrdili zlepšenú formu, pripísali si tretie víťazstvo za sebou a posunuli sa v tabuľke na druhé miesto. Na vedúce Košice strácajú šesť bodov.Spišiaci rozhodli o svojom triumfe v samom závere. V 55. minúte strelil víťazný gól hostí Michael Vandas a v poslednej minúte poistil výhru do prázdnej bránky Róbert Džugan, ktorý mal v zápase bilanciu 1+1. Zvolenčania po sérii troch víťazstiev vyšli tentoraz bodovo naprázdno.Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v nedeľňajšom zápase 27. kola Tipos extraligy nad HK Nitra 5:0 . Po polovici základnej časti figurujú na 11. mieste so 16-bodovým náskokom pred poslednými Novými Zámkami a mankom jeden bod na Trenčín.Za presvedčivým triumfom nad úradujúcim majstrom zamierili najmä vydarenou druhou tretinou, v ktorej sa dostali do vedenia 4:0. Pomohli im k tomu aj dva góly v presilovkách a jeden počas signalizovaného trestu. Brankár Filip Surák vychytal svoje druhé čisté konto v sezóne a štvrté v kariére. Jeho spoluhráči Filip Mezovský a Marek Vankúš strelili svoje prvé góly v sezóne.Hokejisti HC Slovan Bratislava prehrali v nedeľnom zápase 27. kola Tipos extraligy na ľade Žiliny 2:3 po predĺžení. "Belasí" sú so 42 bodmi na šiestom mieste, za piatymi Michalovcami zaostávajú o bod. "Vlci" s 36 bodmi figurujú na ôsmej pozícii, na siedmy Poprad strácajú bod.Domáci otvorili stav stretnutia už v 3. minúte hry zásluhou útočníka Kamila Walegu. Poľský legionár prebral prihrávku za defenzívnou líniou a strelou do hornej časti bránky skóroval. "Vlci" sa dostali do dvojgólového vedenia v polovici prvej tretiny, ruský krídelník Alexander Avtsin prevzal prihrávku v ľavom kruhu od Miguela Tourignyho a pohotovou strelou zvýšil na 2:0.Po bezgólovej druhej tretine sa "belasým" podarilo v 48. minúte znížiť stav z hokejky Mitchella Hoelschera. Slovan do predĺženia poslal Samuel Takáč, ktorý v 60. minúte využil presilovku a vyrovnal po tlačenici pred žilinskou bránou. V predĺžení napokon o triumfe domácich rozhodol Jakub Kolenič.