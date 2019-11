TIPSPORT LIGA: V Dukle Trenčín už nepočítajú s Coughlerom

Trenčín 12. novembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Jake Coughler už nebude pôsobiť v tipsportligovej Dukle Trenčín. Nová tvár v tíme "vojakov" je Čech Stanislav Balán, ktorý je v klube zatiaľ na skúške. Informovala o tom oficiálna klubová stránka.



Coughler pred niekoľkými dňami odcestoval do Kanady, aby vyriešil administratívu potrebnú pre získanie víz, no napokon sa už do trenčianskeho klubu nevráti. V lete 2019 uspel na skúške a v sezóne 2019/2020 stihol odohrať 11 zápasov, v ktorých získal 4 kanadské body za 2 góly a 2 asistencie. Pre 23-ročného centra to bolo prvé pôsobenie mimo Severnej Ameriky. V kariére bude pokračovať v zámorskej ECHL, na spolupráci sa dohodol s klubom Orlando Solar Bears.



Pre 33-ročného útočníka pôjde o návrat do najvyššej slovenskej súťaži po šiestich sezónach v Česku. V rokoch 2011 až 2013 pôsobil v HK Poprad, za ktorý odohral 82 zápasov, v ktorých získal 82 bodov (27 gólov, 55 asistencií). Ročník 2019/2020 začal v drese Hodonína, ktorý pôsobí v tretej najvyššej českej súťaži. Predtým dlhodobo nastupoval v českej extralige.