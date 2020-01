TIPSPORT LIGA: Zvolen porazil Duklu Michalovce

39. kolo

HKM Zvolen - HK Dukla Ingema Michalovce 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)



Góly: 16. M. Halama (Drgoň, McPherson), 43. Špirko (McPherson, Kolenič), 51. Štrauch, 55. Špirko (M. Halama, McPherson) – 10. Linet (Safaralejev, Ťavoda), 12. Giľák (Safaralejev). Rozhodovali: Baluška, Fridrich - Bogdaň, Jobbágy, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1396 divákov



Zvolen: T. Tomek – Betker, Švarný, Meliško, Drgoň, Tibenský, Tomko, Stephenson – Kelemen, Parks, Kolenič – Špirko, M. Halama, McPherson – Thompson, B. Mráz, Štrauch – S. Petráš, P. Halama, Marcinek



Michalovce: Trenčan – Vorobjev, Ventelä, Mesikämmen, Ťavoda, Hančák, Kolba, Borov, Zekucia – Korhonen, Lalancette, Spilar – Hričina, Galamboš, Mašlonka – Safaralejev, Linet, Giľák – Chalupa, Toma, Hvila

Zvolen 10. januára (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v 39. kole Tipsport Ligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 4:2, keď v tretej tretine otočili z 1:2.Michalovce sa mohli ujať vedenia už v 3. minúte, keď Hančákov nahodený puk od modrej čiary takmer prekvapil Tomeka, pomohla mu bránková konštrukcia. Zvolenčania prvýkrát pohrozili McPherosnom, ktorý mieril do Trenčana. Krátko na to michalovský brankár zneškodnil aj pokus Parksa. V 10. minúte domáca obrana zabudla na Lineta, ktorý strelou pod brvno prekonal Tomeka - 0:1. V 12. minúte zvýšil náskok hostí Giľák, keď umne tečoval prihrávku Safaralejeva. Zvolen do konca tretiny znížil zásluhou Halamu. V 26. minúte mohol vyrovnať Kelemen, no Trenčan jeho strelu vyrazil. V závere druhej tretiny pri šanci Stephensona podržal domácich Tomek. V 43. minúte sa zvolenskí fanúšikovia dočkali vyrovnania, keď Špirko po prihrávke McPhersona prestrelil Trenčana. Domáci boli pri chutí a v 51. minúte strhli vedenia na svoju stranu, keď Štrauch zblízka prestrelil Trenčana. V 55. minúte spečatil triumf Zvolena Špirko, ktorý potrestal vylúčenie Ťavodu.