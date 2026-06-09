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Tisíce demonštrantov zablokovalo cestu pred Aztéckym štadiónom

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Polícia zablokovala ulicu, aby zabránila protestujúcim učiteľom pochodovať na štadión, ktorý bude hostiť otvárací zápas Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA v Mexico City v utorok 9. júna 2026. Foto: TASR/AP

Problémy mali aj v ďalšom dejisku MS v Los Angeles, kde hrozil štrajk zo strany barmanov, čašníkov a kuchárov pracujúcich v priestoroch štadióna Sofi.

Autor TASR
Mexico City 9. júna (TASR) - Tisíce demonštrantov zablokovalo cestu vedúcu k Aztéckemu štadiónu v Mexico City. Ten bude vo štvrtok 11. júna o 21.00 SEČ dejiskom úvodného duelu futbalových MS 2026 medzi domácim Mexikom a JAR.

Protest zorganizovala frakcia Únie učiteľov známej pod názvom Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a bol vyvrcholením týždňových demonštrácií, ktoré prezidentka Mexika Claudia Sheinbaumová označila za provokáciu. Informovala o tom agentúra AFP.

Problémy mali aj v ďalšom dejisku MS v Los Angeles, kde hrozil štrajk zo strany barmanov, čašníkov a kuchárov pracujúcich v priestoroch štadióna Sofi. Ten sa však podarilo zažehnať, prišlo totiž k dohode ohľadom miezd zamestnancov a zabezpečeniu ich ochrany pri práci.
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