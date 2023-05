Tisíce Neapolčanov sa zišli na Maradonovom štadióne v očakávaní titulu

Neapol 4. mája (TASR) - Tisíce fanúšikov Neapola sa vo štvrtok podvečer zišli pred svojím domovským štadiónom Diega Armanda Maradonu v očakávaní spečatenia prvého titulu v talianskej futbalovej Serie A po dlhých 33 rokoch.



Zišli sa už niekoľko hodín pred výkopom (20.45 h) duelu, ktorý ich futbalisti aj so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom hrali na severe Talianska v Udine. Neapol v ňom potreboval získať aspoň jeden bod, aby mohol osláviť prvé "scudetto" od čias argentínskeho velikána Maradonu, ktorý ho pod Vezuv priniesol v rokoch 1987 a 1990. Domáce oslavy mali naplánované už v nedeľu, no "Partenopei" vtedy na vlastnom ihrisku iba remizovali so Salernitanou 1:1 a nevyšlo to ani v stredu, pretože druhé Lazio zdolalo Sassuolo 2:0. Neapol mal pred súbojom v Udine na čele tabuľky pätnásťbodový náskok pred Rimanmi a po štvrtku zostane do konca už len záverečných päť kôl.



V Taliansku oslavovali naposledy titul južnejšie do Milána či Turína ešte v roku 2001, keď ho získal AS Rím. Vedenie SSC pripravilo na štadióne Diega Armanda Maradonu obrovské obrazovky, na ktorých mohli fanúšikovia sledovať duel v Udine naživo na tribúnach. Podľa odhadov ich tam malo zavítať viac ako 50.000. Ďalších približne 11-tisíc meralo cestu priamo do Udine na sever Talianska, informovala agentúra AFP.