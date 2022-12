Tite potvrdil koniec na lavičke Brazílie, Neymar sa ešte rozhodne

Dauha 9. decembra (TASR) - Tréner futbalistov Brazílie Tite po vypadnutí vo štvrťfinále MS v Katare potvrdil odchod z funkcie. Už pred šampionátom sa vyjadril, že bez ohľadu na výsledok svojho tímu po šampionáte opustí reprezentačnú lavičku.



Brazílsky tím viedol od roku 2016. "Je to bolestivá prehra, ale odchádzam pokojný. Je to koniec cyklu. Už som to povedal pred rokom a pol, nič sa na tom nezmenilo," uviedol krátko po zápase s Chorvátsko, v ktorom jeho zverenci podľahli v jedenástkovom rozstrele. S Brazíliou dosiahol domáci triumf na Copa America v roku 2019. Po prehre s Chorvátskom však ťažko hľadal slová. "Teraz nemôžem hodnotiť všetku prácu, ktorú sme urobili. Pôjde to až po určitom časovom odstupe," poznamenal.



Brazílčania patrili k najväčším favoritom MS, no medzi najlepšiu štvoricu sa nedostali. Po bezgólovom riadnom hracom čase sa v predĺžení najskôr presadil Brazílčan Neymar, no Bruno Petkovič vyrovnal. V penaltovom rozstrele nezaváhal ani jeden zo štyroch chorvátskych hráčov. V drese Brazílie neuspel už v prvej sérii Rodrygo a neúspech "kanárikov" spečatila vo štvrtej neúspešná strela Marquinhosa do žrde.



Otázne je aj pokračovanie útočníka Neymara v najcennejšom drese. AFP pár hodín po stretnutí s Chorvátskom priniesla jeho vyjadrenie, že "stopercentne nemôže potvrdiť, či bude ešte hrať za reprezentáciu". "Nezatváram pred národným tímom dvere, ale v tejto chvíli neviem garantovať, že sa ešte vrátim. Musím si vziať čas na rozmyslenie," uviedol hráč Paríža SG.