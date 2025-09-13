Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Titul na 10.000 m pre olympijskú šampiónku Chebetovú

Keňanka Beatrice Chebetová oslavuje po zisku zlatej medaily vo finále behu žien na 10 000 metrov na Majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu v sobotu 13. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Preteky sa konali v teple a za vysokej vlhkosti, podmienky nepriali rýchlym časom.

Autor TASR
Tokio 13. septembra (TASR) - Kenská bežkyňa Beatrice Chebetová triumfovala na majstrovstvách sveta v Tokiu v behu na 10.000 m časom 30:37,61 min. Svetová rekordérka a úradujúca olympijská šampiónka v tejto disciplíne zdolala v špurte majsterku Európy Nadiu Battoclettiovú z Talianska (30:38,23). Tretia dobehla obhajkyňa titulu Gudaf Tsegayová z Etiópie (30:39,65).

Preteky sa konali v teple a za vysokej vlhkosti, podmienky nepriali rýchlym časom. Chebetová však napriek tomu potvrdila pozíciu favoritky a urobila prvý krok k vytrvaleckému double, keď na trati 10.000 m a 5000 m získala zlato už pred rokom na OH v Paríži. Battoclettiová rovnako ako pred rokom pod piatimi kruhmi dokázala držať tempo so silnými Afričankami, opäť dobehla na striebornej pozícii a navyše zlepšila národný rekord.

MS v Tokiu - finále:

Ženy

10.000 m: 1. Beatrice Chebetová (Keňa) 30:37,61 min, 2. Nadia Battoclettiová (Tal.) 30:38,23, 3. Gudaf Tsegayová (Et.) 30:39,65, 4. Agnes Jebet Ngetichová (Keňa) 30:42,66, 5. Ejgayehu Tayeová (Et.) 30:55,52, 6. Ririka Hironaková (Jap.) 31:09,62, 7. Joy Cheptoyeková (Ug.) 31:15,03, 8. Fotyen Tesfayová (Et.) 31:21,67, 9. Lauren Ryanová (Austr.) 31:27,78, 10. Megan Keithová (V. Brit.) 31:33,85
