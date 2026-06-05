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Titul na ME získala iba 15-ročná Ukrajinka Hnatyšynová

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Na snímke šachové figúrky a hodiny. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na šampionáte v gruzínskom Batumi získala v 11 kolách deväť bodov za osem víťazstiev, dve remízy a iba jednu prehru.

Autor TASR
Batumi 5. júna (TASR) - Iba 15-ročná ukrajinská šachistka Anastasija Hnatyšynová získala titul majsterky Európy. Na šampionáte v gruzínskom Batumi získala v 11 kolách deväť bodov za osem víťazstiev, dve remízy a iba jednu prehru. V záverečnom kole jej k titulu stačila aj remíza s Poľkou Klaudiou Kulonovou.

Hnatyšynovej patrilo pred ME 233. miesto vo svetovom rebríčku, po senzačnom triumfe sa vyšvihla na 17. priečku. Triumfovala s náskokom pol bodu pred Španielkou Sabrinou Vegovou Gutierrezovou, 8,5 bodu nazbierala aj bronzová Rakúšanka Olga Badelková a štvrtá Bulharka Nurgyul Salimovová. Slovensko nemalo na šampionáte zastúpenie.
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