Titul obhajujú Česi, pozornosť púta aj Kanada s Crosbym

Bratislava 6. mája (TASR) - Hokejisti Česka vstúpia v pozícii obhajcov zlata do 88. MS, ktoré sú na programe od 9. do 25. mája vo švédskom Štokholme a dánskom Herningu. K favoritom budú tradične patriť aj domáci Švédi, Fíni či Američania a pozornosť púta aj ďalší z vážnych ašpirantov na titul Kanada, ktorú bude reprezentovať aj hrajúca legenda NHL Sidney Crosby.



MS budú vo Švédsku po dvanásty raz, čím sa táto krajina vyrovná Švajčiarsku na prvom mieste v poradí organizátorov. Do 50-tisícového Herningu sa MS vrátia po siedmich rokoch, v sezóne 2017/2018 ich hostil spoločne s Kodaňou. Zatiaľ naposledy mali Švédi šampionát na vlastnej pôde v roku 2013 a ziskom majstrovského titulu prelomili dlhoročné „prekliatie“ organizátorov.



Ako obhajcovia vstúpia do turnaja Česi, ktorí vo finále domáceho šampionátu v Prahe zdolali Švajčiarsko 2:0 gólmi Davida Pastrňáka a Davida Kämpfa. Pastrňák aj tentoraz figuruje v nominácii trénera Radima Rulíka. Bronz si z Prahy odniesli Švédi po víťazstve nad Kanadou. Oba tímy majú na nadchádzajúcich MS najvyššie ciele. Švédi by v domácom prostredí radi získali prvé zlato od MS 2018 a tradične silná Kanada sa pod vedením trénera Deana Evasona pokúsi o návrat na trón, na ktorom ju vystriedali Česi. S javorovým listom na drese sa predstaví aj Sidney Crosby, pre ktorého to budú prvé MS od roku 2015, na ktorých skompletizoval svoju zlatú trojkorunu (zlato z MS a ZOH, Stanleyho pohár). Toho doplní aj jeho dlhoročný spoluhráč brankár Marc-Andre Fleury, ktorý na MS uzavrie kariéru a aj ďalší hviezdny útočník Nathan MacKinnon. V pozícii nováčikov elitnej kategórie sa na MS predstavia reprezentácie Maďarska a Slovinska. Po MS 2024 nahradili Veľkú Britániu a Poľsko. Na turnaji budú štvrtýkrát po sebe chýbať reprezentácie Ruska a Bieloruska, ktorým Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) po invázii na Ukrajinu zakázala účasť.



Hrací formát svetového šampionátu sa nezmenil od roku 2012. Na turnaji sa predstaví 16 mužstiev, ktoré sú rozdelené do dvoch osemčlenných skupín. V nich odohrajú všetky tímy po sedem zápasov spôsobom každý s každým. Štyri najlepšie mužstvá z každej skupiny postúpia do štvrťfinále, v ktorom sa stretnú krížovým spôsobom s elitnou štvorkou druhej skupiny. Pre tímy na 5. až 8. mieste sa turnaj skončí, pričom ôsme tímy vypadnú z elitnej kategórie. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje lepší vzájomný zápas.



Počas finálového víkendu MS sa uskutoční tradičný ceremoniál, počas ktorého uvedú do Siene slávy IIHF sedem osobností tohto športu. Bude medzi nimi aj bývalý slovenský obranca Zdeno Chára. Okrem neho vstúpia do prestížnej spoločnosti aj bývalý švédsky brankár Henrik Lundqvist, dánsky center Frans Nielsen, český útočník David Výborný, Kim Martinová-Hassonová zo Švédska a Kanaďanka Vicky Sunoharová.



V dejisku MS sa rozhodne aj o organizátorovi 92. MS v roku 2029. Slovensko figuruje ako jediný kandidát, no konečné slovo bude mať vedenie Medzinárodnej hokejovej federácie. Nasledujúce šampionáty budú hostiť Švajčiarsko (Zürich, Fribourg), Nemecko (Düsseldorf, Mannheim) a Francúzsko (Paríž, Lyon).