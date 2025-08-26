< sekcia Šport
Titul na MS obhajujú Španieli, medailové ambície majú mnohí
Hlavné mesto Lotyšska je dejiskom A-skupiny a neskôr kompletného vyvrcholenia tohtoročných ME.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - V lotyšskej Rige, poľských Katoviciach, fínskom Tampere a cyperskom Limassole sa od 27. augusta do 14. septembra za účasti 24 krajín uskutoční v poradí 42. edícia majstrovstiev Európy basketbalistov. Zlato obhajuje Španielsko, medailové ambície má viac ako desiatka účastníkov záverečného turnaja.
Hlavné mesto Lotyšska je dejiskom A-skupiny a neskôr kompletného vyvrcholenia tohtoročných ME. S domácou reprezentáciou má z nedávnej minulosti v kvalifikačných zápasoch skúsenosti aj Slovensko a svojimi nedávnymi výsledkami ju možno pokojne zaradiť medzi „čiernych koňov“ turnaja. Tradičným ašpirantom na cenné kovy je Turecko, Česko si naopak musí poradiť bez jednej zo svojich najväčších hviezd, Tomáša Satoranského. Rozohrávača Barcelony nepustili na podujatie pretrvávajúce zdravotné problémy, pre ktoré absentoval aj po väčšinu prípravy. „Tomáš začal po niekoľkých dňoch tréningoch cítiť diskomfort a bolesti v oblasti driekovej chrbtice. Po konzultácii s hlavným lekárom Barcelony sa rozhodol nepripojiť k reprezentácii,“ uviedol pre oficiálnu stránku Českej basketbalovej federácie generálny manažér tímu Jiří Welsch.
Najväčšia pozornosť sa však bude sústrediť na Srbsko, podľa mnohých hlavného kandidáta na zisk víťaznej trofeje. Na minuloročných olympijských hrách v Paríži Srbom na krk zavesili bronz a teraz je partia okolo jedného z najlepších hráčov sveta Nikolu Jokiča pripravená vybojovať najcennejší kov. V príprave nenašli premožiteľa, do turnaja vstupujú so sedemzápasovou sériou výhier. „Jeho basketbalové IQ je neuveriteľné. S ním na palubovke sú naše šance vyššie, každému sa hrá ľahšie a v podstate nerobí zlé rozhodnutia. Preto je najlepší,“ uviedol reprezentačný kolega Aleksa Avramovič na adresu Jokiča.
Vo fínskom Tampere si robia nádeje na pódiové umiestnenie domáce „Susijengi“, respektíve tradičná basketbalová veľmoc Litva, ale spolu s nimi sú v B-skupine úradujúci majstri sveta Nemci. Úspešná generácia okolo rozohrávača Dennisa Schrödera potvrdzuje už dlhšiu dobu príslušnosť k svetovej špičke a teraz je pripravená vystúpiť aj na povestný európsky vrchol.
Cyprus si v Limassole odbije svoj debut na ME, ale v C-skupine to bude najmä o troch iných družstvách. Grécko vedené Giannisom Antetokounmpom má v pláne prvýkrát od roku 2009 sa zapojiť do bojov o medaily. S podobným plánom pricestuje aj Taliansko, ale nikdy nemožno odpisovať stále aktuálnych európskych šampiónov Španielsko. Reprezentácia pod taktovkou legendárneho trénera Sergia Scariolu prechádza generačnou obmenou, to však nič nemení na tom, že z posledných šesť edícií ME ovládli štyri práve Španieli a od roku 2007 neskončili bez medaily. Pred necelým rokom mohlo Slovensko získať cenný skalp, no napokon po dvojnásobnom predĺžení tesne prehralo so Španielskom.
Poľské Katovice dostanú možnosť vidieť držiteľov striebra z OH 2024 Francúzov, ktorí však pred turnajom počítajú citeľné straty najmä v podkošovom priestore. Stále však majú dostatok kvality na to, aby aj na ME pridali medailu. „Musíme sa adaptovať, ale myslím si, že máme správnych chalanov, aby bojovali na najvyššej úrovni. Myslím si, že v ďalších rokoch budeme jeden z najkvalitnejších tímov. Teším sa, že som súčasťou tejto novej generácie,“ vyhlásil krídelník Francúzska Zaccharie Risacher. Odpisovať nemožno ani Slovinsko s Lukom Dončičom, aj keď výsledky v príprave naznačujú, že to pravdepodobne sám hviezda Los Angeles Lakers tentoraz neutiahne.
Z každej skupiny postupujú do play off štyri najlepšie tímy, následne sa vyraďovacím spôsobom rozhodne o tom, kto si zo 42. edície ME odnesie medaily. Finále je na programe v nedeľu 14. septembra o 20.00 h v Rige.
Program ME v basketbale (27. augusta - 14. septembra, Riga/Lot., Katovice/Poľ., Tampere/Fín., Limassol/Cyp.):
skupinová fáza
A-skupina (Riga)
streda 27. augusta
13.45 h: Česko - Portugalsko
17.00 h: Lotyšsko - Turecko
20.15 h: Srbsko - Estónsko
piatok 29. augusta
13.45 h: Turecko - Česko
17.00 h: Estónsko - Lotyšsko
20.15 h: Portugalsko - Srbsko
sobota 30. augusta
13.45 h: Česko - Estónsko
17.00 h: Lotyšsko - Srbsko
20.15 h: Turecko - Portugalsko
pondelok 1. septembra
13.45 h: Estónsko - Turecko
17.00 h: Portugalsko - Lotyšsko
20.15 h: Srbsko - Česko
streda 3. septembra
13.45 h: Estónsko - Portugalsko
17.00 h: Česko - Lotyšsko
20.15 h: Turecko - Srbsko
B-skupina (Tampere)
streda 27. augusta
12.30 h: Veľká Británia - Litva
15.30 h: Čierna Hora - Nemecko
19.30 h: Švédsko - Fínsko
piatok 29. augusta
12.30 h: Nemecko - Švédsko
15.30 h: Litva - Čierna Hora
19.30 h: Fínsko - Veľká Británia
sobota 30. augusta
12.30 h: Litva - Nemecko
15.30 h: Veľká Británia - Švédsko
19.30 h: Čierna Hora - Fínsko
pondelok 1. septembra
12.30 h: Švédsko - Čierna Hora
15.30 h: Nemecko - Veľká Británia
19.30 h: Fínsko - Litva
streda 3. septembra
12.30 h: Čierna Hora - Veľká Británia
15.30 h: Litva - Švédsko
19.30 h: Fínsko - Nemecko
C-skupina (Limassol)
štvrtok 28. augusta
14.00 h: Gruzínsko - Španielsko
17.15 h: Bosna a Hercegovina - Cyprus
20.30 h: Grécko - Taliansko
sobota 30. augusta
14.00 h: Taliansko - Gruzínsko
17.15 h: Cyprus - Grécko
20.30 h: Španielsko - Bosna a Hercegovina
nedeľa 31. augusta
14.00 h: Gruzínsko - Grécko
17.15 h: Španielsko - Cyprus
20.30 h: Bosna a Hercegovina - Taliansko
utorok 2. septembra
14.00 h: Grécko - Bosna a Hercegovina
17.15 h: Cyprus - Gruzínsko
20.30 h: Taliansko - Španielsko
štvrtok 4. septembra
14.00 h: Bosna a Hercegovina - Gruzínsko
17.15 h: Taliansko - Cyprus
20.30 h: Španielsko - Grécko
D-skupina (Katovice)
štvrtok 28. augusta
14.00 h: Izrael - Island
17.00 h: Belgicko - Francúzsko
20.15 h: Slovinsko - Poľsko
sobota 30. augusta
14.00 h: Island - Belgicko
17.00 h: Francúzsko - Slovinsko
20.30 h: Poľsko - Izrael
nedeľa 31. augusta
14.00 h: Slovinsko - Belgicko
17.00 h: Izrael - Francúzsko
20.30 h: Poľsko - Island
utorok 2. septembra
14.00 h: Belgicko - Izrael
17.00 h: Island - Slovinsko
20.30 h: Francúzsko - Poľsko
štvrtok 4. septembra
14.00 h: Francúzsko - Island
17.00 h: Izrael - Slovinsko
20.30 h: Poľsko - Belgicko
play off (Riga)
sobota 6. septembra a nedeľa 7. septembra (11.00, 14.15, 17.30 a 20.45 h) - osemfinále
utorok 9. septembra a streda 10. septembra (16.00 a 20.00 h - štvrťfinále)
piatok 12. septembra (16.00 a 20.00 h) - semifinále
nedeľa 14. septembra, 16.00 h - o 3. miesto
nedeľa 14. septembra, 20.00 h - finále
