Titul na MS obhajujú Španieli, medailové ambície majú mnohí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hlavné mesto Lotyšska je dejiskom A-skupiny a neskôr kompletného vyvrcholenia tohtoročných ME.

Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - V lotyšskej Rige, poľských Katoviciach, fínskom Tampere a cyperskom Limassole sa od 27. augusta do 14. septembra za účasti 24 krajín uskutoční v poradí 42. edícia majstrovstiev Európy basketbalistov. Zlato obhajuje Španielsko, medailové ambície má viac ako desiatka účastníkov záverečného turnaja.

Hlavné mesto Lotyšska je dejiskom A-skupiny a neskôr kompletného vyvrcholenia tohtoročných ME. S domácou reprezentáciou má z nedávnej minulosti v kvalifikačných zápasoch skúsenosti aj Slovensko a svojimi nedávnymi výsledkami ju možno pokojne zaradiť medzi „čiernych koňov“ turnaja. Tradičným ašpirantom na cenné kovy je Turecko, Česko si naopak musí poradiť bez jednej zo svojich najväčších hviezd, Tomáša Satoranského. Rozohrávača Barcelony nepustili na podujatie pretrvávajúce zdravotné problémy, pre ktoré absentoval aj po väčšinu prípravy. „Tomáš začal po niekoľkých dňoch tréningoch cítiť diskomfort a bolesti v oblasti driekovej chrbtice. Po konzultácii s hlavným lekárom Barcelony sa rozhodol nepripojiť k reprezentácii,“ uviedol pre oficiálnu stránku Českej basketbalovej federácie generálny manažér tímu Jiří Welsch.

Najväčšia pozornosť sa však bude sústrediť na Srbsko, podľa mnohých hlavného kandidáta na zisk víťaznej trofeje. Na minuloročných olympijských hrách v Paríži Srbom na krk zavesili bronz a teraz je partia okolo jedného z najlepších hráčov sveta Nikolu Jokiča pripravená vybojovať najcennejší kov. V príprave nenašli premožiteľa, do turnaja vstupujú so sedemzápasovou sériou výhier. „Jeho basketbalové IQ je neuveriteľné. S ním na palubovke sú naše šance vyššie, každému sa hrá ľahšie a v podstate nerobí zlé rozhodnutia. Preto je najlepší,“ uviedol reprezentačný kolega Aleksa Avramovič na adresu Jokiča.

Vo fínskom Tampere si robia nádeje na pódiové umiestnenie domáce „Susijengi“, respektíve tradičná basketbalová veľmoc Litva, ale spolu s nimi sú v B-skupine úradujúci majstri sveta Nemci. Úspešná generácia okolo rozohrávača Dennisa Schrödera potvrdzuje už dlhšiu dobu príslušnosť k svetovej špičke a teraz je pripravená vystúpiť aj na povestný európsky vrchol.

Cyprus si v Limassole odbije svoj debut na ME, ale v C-skupine to bude najmä o troch iných družstvách. Grécko vedené Giannisom Antetokounmpom má v pláne prvýkrát od roku 2009 sa zapojiť do bojov o medaily. S podobným plánom pricestuje aj Taliansko, ale nikdy nemožno odpisovať stále aktuálnych európskych šampiónov Španielsko. Reprezentácia pod taktovkou legendárneho trénera Sergia Scariolu prechádza generačnou obmenou, to však nič nemení na tom, že z posledných šesť edícií ME ovládli štyri práve Španieli a od roku 2007 neskončili bez medaily. Pred necelým rokom mohlo Slovensko získať cenný skalp, no napokon po dvojnásobnom predĺžení tesne prehralo so Španielskom.

Poľské Katovice dostanú možnosť vidieť držiteľov striebra z OH 2024 Francúzov, ktorí však pred turnajom počítajú citeľné straty najmä v podkošovom priestore. Stále však majú dostatok kvality na to, aby aj na ME pridali medailu. „Musíme sa adaptovať, ale myslím si, že máme správnych chalanov, aby bojovali na najvyššej úrovni. Myslím si, že v ďalších rokoch budeme jeden z najkvalitnejších tímov. Teším sa, že som súčasťou tejto novej generácie,“ vyhlásil krídelník Francúzska Zaccharie Risacher. Odpisovať nemožno ani Slovinsko s Lukom Dončičom, aj keď výsledky v príprave naznačujú, že to pravdepodobne sám hviezda Los Angeles Lakers tentoraz neutiahne.

Z každej skupiny postupujú do play off štyri najlepšie tímy, následne sa vyraďovacím spôsobom rozhodne o tom, kto si zo 42. edície ME odnesie medaily. Finále je na programe v nedeľu 14. septembra o 20.00 h v Rige.



Program ME v basketbale (27. augusta - 14. septembra, Riga/Lot., Katovice/Poľ., Tampere/Fín., Limassol/Cyp.):


skupinová fáza

A-skupina (Riga)

streda 27. augusta

13.45 h: Česko - Portugalsko

17.00 h: Lotyšsko - Turecko

20.15 h: Srbsko - Estónsko



piatok 29. augusta

13.45 h: Turecko - Česko

17.00 h: Estónsko - Lotyšsko

20.15 h: Portugalsko - Srbsko



sobota 30. augusta

13.45 h: Česko - Estónsko

17.00 h: Lotyšsko - Srbsko

20.15 h: Turecko - Portugalsko



pondelok 1. septembra

13.45 h: Estónsko - Turecko

17.00 h: Portugalsko - Lotyšsko

20.15 h: Srbsko - Česko



streda 3. septembra

13.45 h: Estónsko - Portugalsko

17.00 h: Česko - Lotyšsko

20.15 h: Turecko - Srbsko



B-skupina (Tampere)

streda 27. augusta

12.30 h: Veľká Británia - Litva

15.30 h: Čierna Hora - Nemecko

19.30 h: Švédsko - Fínsko



piatok 29. augusta

12.30 h: Nemecko - Švédsko

15.30 h: Litva - Čierna Hora

19.30 h: Fínsko - Veľká Británia



sobota 30. augusta

12.30 h: Litva - Nemecko

15.30 h: Veľká Británia - Švédsko

19.30 h: Čierna Hora - Fínsko



pondelok 1. septembra

12.30 h: Švédsko - Čierna Hora

15.30 h: Nemecko - Veľká Británia

19.30 h: Fínsko - Litva



streda 3. septembra

12.30 h: Čierna Hora - Veľká Británia

15.30 h: Litva - Švédsko

19.30 h: Fínsko - Nemecko



C-skupina (Limassol)

štvrtok 28. augusta

14.00 h: Gruzínsko - Španielsko

17.15 h: Bosna a Hercegovina - Cyprus

20.30 h: Grécko - Taliansko



sobota 30. augusta

14.00 h: Taliansko - Gruzínsko

17.15 h: Cyprus - Grécko

20.30 h: Španielsko - Bosna a Hercegovina



nedeľa 31. augusta

14.00 h: Gruzínsko - Grécko

17.15 h: Španielsko - Cyprus

20.30 h: Bosna a Hercegovina - Taliansko



utorok 2. septembra

14.00 h: Grécko - Bosna a Hercegovina

17.15 h: Cyprus - Gruzínsko

20.30 h: Taliansko - Španielsko



štvrtok 4. septembra

14.00 h: Bosna a Hercegovina - Gruzínsko

17.15 h: Taliansko - Cyprus

20.30 h: Španielsko - Grécko



D-skupina (Katovice)

štvrtok 28. augusta

14.00 h: Izrael - Island

17.00 h: Belgicko - Francúzsko

20.15 h: Slovinsko - Poľsko



sobota 30. augusta

14.00 h: Island - Belgicko

17.00 h: Francúzsko - Slovinsko

20.30 h: Poľsko - Izrael



nedeľa 31. augusta

14.00 h: Slovinsko - Belgicko

17.00 h: Izrael - Francúzsko

20.30 h: Poľsko - Island



utorok 2. septembra

14.00 h: Belgicko - Izrael

17.00 h: Island - Slovinsko

20.30 h: Francúzsko - Poľsko



štvrtok 4. septembra

14.00 h: Francúzsko - Island

17.00 h: Izrael - Slovinsko

20.30 h: Poľsko - Belgicko



play off (Riga)

sobota 6. septembra a nedeľa 7. septembra (11.00, 14.15, 17.30 a 20.45 h) - osemfinále

utorok 9. septembra a streda 10. septembra (16.00 a 20.00 h - štvrťfinále)

piatok 12. septembra (16.00 a 20.00 h) - semifinále

nedeľa 14. septembra, 16.00 h - o 3. miesto

nedeľa 14. septembra, 20.00 h - finále
.

