Titul obhajujú Warriors, z trónu ich chcú zosadiť Milwaukee, či Denver

Bratislava 18. októbra (TASR) - V poradí 77. sezóna basketbalovej NBA sľubuje vyrovnaný ročník bez výrazného favorita. Titul obhajujú Golden State Warriors, ktorí nastúpia už v úvodný hrací deň na domácej palubovke proti Los Angeles Lakers. Druhým zápasom v noci na stredu bude súboj finalistu uplynulého ročníka Bostonu proti Philadelphii.



Šampióni zo Severnej Kalifornie paradoxne nevstupujú do nového ročníka ako jednoznační kandidáti na titul. O kvalitách dlhoročných opôr Stephena Curryho a Klaya Thompsona nikto nepochybuje, no o ich schopnosti udržať sa zdravotne v poriadku áno. V jarnom play off si všetko správne "sadlo" a Warriors vystúpili z 3. priečky Západnej konferencie až k titulu, no tentokrát budú opäť o rok starší. Klub už myslí na budúcnosť a podpísal nové kontrakty s mladými hráčmi Andrewom Wigginsom a Jordanom Poolom. Aby to však mohol urobiť, prekročil platový strop a bude musieť zaplatiť rekordnú daň z luxusu 483 miliónov dolárov. Vzťahy v tíme navyše tesne pred štartom sezóny narušil incident, keď sa Poole pobil s Draymondom Greenom. Veterán Green bol označený ako vinník incidentu a hoci klub informoval, že situáciu interne vyriešil, tréner Steve Kerr priznal, že nálada v tíme nie je ideálna. "Toto je najväčšia kríza odkedy som sem prišiel. Je to vážna vec, nie sme dokonalí. Musíme sa od tohto zážitku odraziť. Čaká nás ešte všetkých veľa práce," povedal podľa ESPN kouč, ktorý priviedol Golden State k štyrom titulom za uplynulých osem rokov.



Ešte väčšiu drámu prežil v lete úradujúci vicemajster z Bostonu. Tréner Ime Udoka hneď pri svojej prvej sezóne na lavičke Celtics zažiaril a priviedol mužstvo do prvého finále od roku 2010. Lenže klub ho v lete na rok suspendoval za porušenie interných predpisov. Boston si za tento ťah vyslúžil aj kritiku, nik totiž presne nevie, čo zlého vlastne Udoka urobil. Vie sa iba, že nadviazal vzťah s podriadenou. Ide o najväčší trest, aký kedy klub NBA udelil vlastnému zamestnancovi a vyrojila sa otázka, či je možné, aby sa kouč ešte niekedy na lavičku Celtics vrátil, alebo len vedenie nevie nájsť spôsob, ako ho vyhodiť.



TASR považuje za najväčších kandidátov na majstrovský primát Milwaukee a Denver. Bucks budú hrať v podstate s identickým kádrom, s akým získali titul v roku 2021. Predchádzajúci ročník im nevyšiel podľa predstáv aj vinou zranení v play off, no v lete si dokázali poistiť služby Bobbyho Portisa na pre nich najzraniteľnejšom poste pivota. Nuggets ešte nikdy nepostúpili ani do finále, ale v kádri majú úradujúceho dvojnásobného MVP ligy Nikolu Jokiča. Srbský pivot v minulej sezóne prekonával štatistické rekordy, no hlavne pre to, že musel sezónu odtiahnuť v podstate sám. Druhý a tretí najhodnotnejší hráči klubu Jamal Murray a Michael Porter ročník premaródili. Majiteľ klubu Josh Kroenke, v ktorého portfóliu sú aj futbalový Arsenal Londýn a hokejové Colorado Avalanche však zreteľne deklaroval, že ďalšiu sezónu už premrhať nemieni a výmenami posilnil lavičku skúsenými hráčmi. Prišli Kentavious Calwell-Pope, Bruce Bowen a DeAndre Jordan.



Vo Východnej konferencii by mala s Milwaukee bojovať o čelo predovšetkým Philadelphia. V jej radoch urobil výraznú obetu hviezdny James Harden, ktorý podpísal novú, menej lukratívnu zmluvu a Sixers tak mohli doplniť káder najmä na pozícii "robotníkov." Vysoko by mali byť aj finalisti z roku 2020 Miami. Zaujímavé bude sledovať aj Cleveland. Mladé mužstvo hralo v uplynulej sezóne nad očakávanie a teraz sa im podarilo nečakane posilniť o dlhoročného lídra Utahu Donovana Mitchella. Krok smerom nahor chce urobiť aj Atlanta, ktorá obetovala draftové pozície, aby priviedla do tímu doterajšiu oporu San Antonia Dejounteho Murrayho. Veľký otáznik visí nad Brooklynom. Nets pred rokom pasovali na titul, no sezóna skončila neslávne. V lete požiadal Kevin Durant o výmenu, no tá sa pre jeho lukratívny kontrakt nezrealizovala. Dvojnásobný MVP finále tak bude musieť nájsť v tíme reč s Kyriem Irvingom, ktorý v minulej sezóne nebol často k dispozícii, pretože sa odmietol dať očkovať.



Na západe by na popredných pozíciách opäť nemal chýbať najlepší tím po základnej časti minulej sezóny Phoenix, hoci aj tento klub si v lete prešiel drámou. Dlhoročný antagonistický vzťah NBA k majiteľovi Suns vyvrcholil suspendáciou a pokutou 10 miliónov dolárov po zverejnení informácií o jeho hanlivých a rasistických výrokoch, Robert Sarver následne vyhlásil, že klub predá. Majiteľ Suns je známy, že kategoricky odmieta prekročiť platový strop a platiť daň z luxusu. Napriek tomu sa mu podarilo vybudovať mužstvo, ktoré v roku 2021 postúpilo do finále. V lete sa mu jeho hlavné jadro podarilo udržať, hoci bahamský pivot Deandre Ayton vo Phoenixe zostal až po tom, čo klub dorovnal ponuku Indiany.



O čelo tabuľky by mali bojovať aj Los Angeles Clippers, pokiaľ ich opory Kawhi Leonard a Paul George konečne dokážu byť zdravé. Dallas naďalej hľadá vhodných spoluhráčov pre Luku Dončiča, tentokrát to skúša s Christianom Woodom, ktorého dotiahol z Houstonu. Najväčšími zmenami v kádri z celej ligy si prešiel Utah Jazz. Najlepší tím po základnej časti v roku 2021 "rozprášil" svoj tím a vzdal sa služieb dlhoročných opôr. Pozornosť okrem odchodu Mitchella vzbudil najmä trejd s Minnesotou, kam sa presunul Rudy Gobert. Timberwolves tak budú mať dvoch najhodnotnejších hráčov na poste pivota, čo NBA nevidela možno od 80. tych rokov.



Pozornosť bude pútať aj tím Los Angele Lakers. Šampióni z roku 2020 platia veľkú daň za to, že pred rokom priviedli do tímu Russella Westbrooka. Rozohrávač s lukratívnym kontraktom sa v tíme vôbec neuchytil a klub ho nedokázal vymeniť. Lakers za jeho príchod obetoval výbery v drafte a tie mu teraz chýbajú. Do tímu neprišli v podstate žiadne posily a klub tak bude musieť odohrať sezónu s veľmi úzkou rotáciou, čo môže skončiť aj katastrofou a druhou neúčasťou v play off za sebou. Veľká ťarcha bude už na 37-ročnom LeBronovi Jamesovi. Najlepšie zarábajúci športovec planéty však netúži iba po titule, pred sebou ma historický míľnik. Iba 1327 bodov mu chýba, aby dostihol Kareema Abdula-Jabbara a stal sa najúspešnejším strelcom NBA. Ak sa nezraní a udrží si svoj bodový priemer, mohol by sa k tejto hranici dostať niekedy koncom januára.



Čo sa týka pravidiel, v sezóne nastane jedna významná zmena. Rozhodcovia budú prísnejšie posudzovať úmyselné fauly v situácii, keď hráč stratí loptu a vzápätí pri snahe chybu napraviť chybu zastaví rýchly protiútok. Takéto fauly sa už budú automaticky pískať ako nešportové a rozhodcovia už nebudú brať do úvahy postavenie posledného hráča pred košom brániaceho mužstva. To bude platiť s výnimkou posledných dvoch minút duelu, v ktorých budú úmyselné fauly naďalej tolerované, aby mohol prehrávajúci tím skrátiť čas na útok súpera a poslať hráča protivníka na čiaru trestného hodu.



Formát súťaže sa nezmenil. Opäť postúpi šesť mužstiev z každej konferencie priamo do play off, tímy na 7.-10. mieste budú hrať play in na jeden víťazný duel. Vyraďujúca časť odštartuje 11. apríla 2023. Šampióna spoznajú basketbaloví fanúšikovia najskôr druhý júnový týždeň.