Titul patrí Brazílčankám, vo finále zdolali futsalistky Portugalska

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bronzové medaily získali Španielky, ktoré v súboji o tretie miesto zvíťazili nad Argentínčankami 5:1.

Autor TASR
Pasig 7. decembra (TASR) - Futsalistky Brazílie sa stali historicky prvými majsterkami sveta. V nedeľnom finále premiérového svetového šampionátu žien zdolali vo filipínskom meste Pasig reprezentantky Portugalska jednoznačne 3:0. Bronzové medaily získali Španielky, ktoré v súboji o tretie miesto zvíťazili nad Argentínčankami 5:1.



MS vo futsale žien

finále:

Portugalsko - Brazília 0:3 (0:1)



o 3. miesto:

Argentína - Španielsko 1:5 (0:1)
