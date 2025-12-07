< sekcia Šport
Titul patrí Brazílčankám, vo finále zdolali futsalistky Portugalska
Bronzové medaily získali Španielky, ktoré v súboji o tretie miesto zvíťazili nad Argentínčankami 5:1.
Autor TASR
Pasig 7. decembra (TASR) - Futsalistky Brazílie sa stali historicky prvými majsterkami sveta. V nedeľnom finále premiérového svetového šampionátu žien zdolali vo filipínskom meste Pasig reprezentantky Portugalska jednoznačne 3:0. Bronzové medaily získali Španielky, ktoré v súboji o tretie miesto zvíťazili nad Argentínčankami 5:1.
MS vo futsale žien
finále:
Portugalsko - Brazília 0:3 (0:1)
o 3. miesto:
Argentína - Španielsko 1:5 (0:1)
