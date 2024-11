Titul pre Gauffovú, vo finále MS triumfovala nad Čeng Čchin-wen

MS WTA Tour



dvojhra - finále:



Coco Gauffová (USA-3) - Čeng Čchin-wen (Čína-7) 3:6, 6:4, 7:6 (2)

Rijád 9. novembra (TASR) - Americká tenistka Coco Gauffová premiérovo v kariére triumfovala na MS WTA Tour. V pozícii tretej nasadenej hráčky zdolala v sobotňajšom finále v Rijáde úradujúcu olympijskú šampiónku Čeng Čchin-wen z Číny v troch setoch 3:6, 6:4 a 7:6 (2).Vlaňajšia šampiónka US Open je siedmou Američankou, ktorá sa tešila z prvenstva na koncoročnom Turnaji majsteriek. Na tróne vystriedala Igu Swiatekovú z Poľska. Hráčka z USA sa naposledy tešila z triumfu v roku 2014, keď vyhrala Serena Williamsová.V boji titul sa stretli dve najmladšie hráčky na turnaji. Diváci od úvodu sledovali dlhé výmeny od základnej čiary. Obe tenistky si držali servis až do ôsmeho gemu, Čchin-wen v ňom brejkla americkú súperku a pri vlastnom servise využila hneď prvý mečbal. Číňanke vyšiel aj úvod druhého dejstva, získala podanie Gauffovovej a mala náskok 2:0 i 3:1. Američanka však zlepšila svoj výkon a otočila na 5:3. Pri vlastnom servise síce ešte nedotiahla set do úspešného konca, ale podarilo sa jej to následne na returne. Začiatok rozhodujúceho vyšiel opäť lepšie Čchin-wen, keď viedla 2:0. Gauffová však vyrovnala na 2:2. Číňanka vyhrala Tildenov gem a upravila na 5:3, ale duel nedokázala dopodávať. Duel musela rozhodnúť až skrátená hra, v ktorej dominovala Gauffová.