Titul v dvojboboch získali Haslerová a Pasternacková zo Švajčiarska
Striebro v rámci európskeho šampionátu získali Laura Nolteová s Leonie Kluwigovou z Nemecka a bronz si vybojovali ich krajanky Kim Kalická a Talea Prepensová.
Autor TASR
St. Moritz - Celerina 11. januára (TASR) - Švajčiarske bobistky Melanie Haslerová a Nadja Pasternacková získali titul majsteriek Európy v dvojboboch. V súťaži, ktorej výsledky sa započítavali aj do hodnotenia Svetového pohára, triumfovala v St. Moritzi-Celerine americká dvojica Kaillie Armbrusterová-Humphriesová a Jasmine Jonesová s náskokom 0,01 sekundy. Druhé skončili čerstvé majsterky Európy Haslerová a Pasternacková. Striebro v rámci európskeho šampionátu získali Laura Nolteová s Leonie Kluwigovou z Nemecka a bronz si vybojovali ich krajanky Kim Kalická a Talea Prepensová.
ME + SP v St. Moritzi-Celerine
ženy - dvojboby ME: 1. Melanie Haslerová, Nadja Pasternacková (Švaj.) 2:18,41 min., 2. Laura Nolteová, Leonie Kluwigová (Nem.) +0,02, 3. Kim Kalická, Talea Prepensová (Nem.) +0,22
