Titul vo štvorhre získal Gille s Verbeekom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pre belgicko-holandský pár je to tretí spoločný titul.

Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Najvyššie nasadený belgicko-holandský pár Sander Gille, Sem Verbeek získal titul vo štvorhre na tenisovom challengeri Slovak Open. Vo finále si poradili s britskou dvojicou Joshua Paris, Marcus Willis a zdolal ju 7:6(3), 6:3.

Pre belgicko-holandský pár je to tretí spoločný titul. Verbeek bol vo finále štvorhry na Slovak Open aj vlani, spolu so Švédom Andre Goranssonom však nestačili na nasadené jednotky Nicolása Barrientosa s Julianom Cashom. Informovala o tom oficiálna webová stránka turnaja.
