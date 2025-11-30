Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Titul z ME v blitzi pre Holanďana van Foreesta, Sahidi 34.

Na snímke šachové figúrky a hodiny počas Majstrovstiev Slovenska v šachu v Piešťanoch v utorok 15. júla 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Priština 30. novembra (TASR) - Holandský šachista Jorden van Foreest sa stal víťazom ME jednotlivcov v blitzi. Na šampionáte v kosovskej Prištine nazbieral v 13 partiách 11 bodov. Striebro získal Španiel Eduardo Iturrizaga Bonelli, tretí bol Čech Vojtěch Plát (obaja 10,5 bodu).

Z dvojice slovenských reprezentantov sa viac darilo 37. nasadenému Samirovi Sahidimu, ktorý s 9 bodmi obsadil 34. priečku. Jerguš Pecháč (14. nasadený) skončil na 41. pozícii s 8,5 bodu. Nasadená jednotka v „blickách“ Gruzínec Baadur Jobava zostal ďaleko za medailami, obsadil 13. priečku.
