Titul z ME v blitzi pre Holanďana van Foreesta, Sahidi 34.
Z dvojice slovenských reprezentantov sa viac darilo 37. nasadenému Samirovi Sahidimu, ktorý s 9 bodmi obsadil 34. priečku.
Autor TASR
Priština 30. novembra (TASR) - Holandský šachista Jorden van Foreest sa stal víťazom ME jednotlivcov v blitzi. Na šampionáte v kosovskej Prištine nazbieral v 13 partiách 11 bodov. Striebro získal Španiel Eduardo Iturrizaga Bonelli, tretí bol Čech Vojtěch Plát (obaja 10,5 bodu).
