Titul z ME v dvojboboch pre Nemcov Lochnera a Fleischhauera

Johannes Lochner/Georg Fleischhauer z Nemecka v akcii počas Svetového pohára dvojbobov mužov vo švajčiarskom St. Moritz v sobotu 10. januára 2026. Foto: TASR/AP

Pre Lochnera to bol už druhý titul v dvojboboch, v tejto disciplíne vyhral už piate zo šiestich tohtosezónnych pretekov vo SP.

St. Moritz - Celerina 10. januára (TASR) - Nemeckí bobisti Johannes Lochner a Georg Fleischhauer získali titul majstrov Európy v dvojboboch. V pretekoch vo švajčiarskom St. Moritzi, ktorých výsledky sa započítavali aj do hodnotenia Svetového pohára, zvíťazili s náskokom 78 stotín pred krajanmi Francescom Friedrichom a Alexandrom Schüllerom. Pre Lochnera to bol už druhý titul v dvojboboch, v tejto disciplíne vyhral už piate zo šiestich tohtosezónnych pretekov vo SP. V súťaži monobobov žien triumfovala Austrálčanka Breeana Walkerová, druhá skončila domáca Melanie Haslerová, ktorá si tak vybojovala titul európskej šampiónky.

ME + SP v St. Moritzi-Celerine

muži - dvojboby: 1. Johannes Lochner, Georg Fleischhauer 2:12,24 min., 2. Francesco Friedrich, Alexander Schüller (oba Nem.) +0,78 s, 3. Bradley Hall, Taylor Lawrence (V.Brit.) +1,19

poradie pilotov v dvojboboch vo SP (6 zo 7): 1. Lochner 1335 b., 2. Friedrich 1265, 3. Adam Ammour (Fr.) 1186;

ženy - monoboby:

1. Breeana Walkerová (Austr.) 2:23,27 min., 2. Melanie Haslerová (Švaj.) +0,53 s, 3. Katrin Beierlová (Rak.) +0,68

poradie SP v monoboboch (6 zo 7): 1. Laura Nolteová (Nem.) 1246 b., 2. Walkerová 1219, 3. Lisa-Marie Buckwitzová (Nem.) 1128
.

