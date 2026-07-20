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TITUL ZOSTÁVA V EURÓPE: Španielsko zdolalo vo finále MS Argentínu
Španielski futbalisti vyhrali vo finále majstrovstiev sveta nad Argentínou 1:0 pp a získali svoj druhý titul. Víťazný gól v súboji s obhajcom strelil v 106. minúte Ferran Torres.
Autor TASR
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East Rutherford 20. júla (TASR) - Španielski futbalisti vyhrali vo finále majstrovstiev sveta nad Argentínou 1:0 pp a získali svoj druhý titul. Víťazný gól v súboji s obhajcom strelil v 106. minúte Ferran Torres.
Začiatok zápasu po niekoľkých hudobných číslach patril Španielom, no nedokázali výraznejšie ohroziť bránku. Argentínčanom sa darilo v ofenzíve ešte menej a ku gólu či vôbec strele im nepomohli ani časté fauly. Polčas patril popovým hviezdam na čele so Shakirou a Madonnou. Druhý polčas bol opäť v réžii Španielov, ich súper ukončil základnú hraciu časť bez strely, s dvoma zraneniami a o hráča menej, keďže Enzo Fernandez dostal dve žlté karty. Španielom neuznali v predĺžení dva góly, no ten Torresov platil.
Finále išlo do predĺženia ôsmykrát, z toho piaty z posledných šiestich šampionátov. Argentína nemala ani jednu strelu v riadnom hracom čase, čo sa stalo prvýkrát od sledovania takýchto štatistík (MS 1966). Španieli získali premiérový titul na MS 2010 v Juhoafrickej republike a pred turnajom patrili v pozícii úradujúcich majstrov Európy k superfavoritom. Turnaj bol s najväčšou pravdepodobnosťou posledným mundialom pre hviezdneho Argentínčana Lionela Messiho, ktorý získal na reprezentačnej i klubovej úrovni všetky prestížne trofeje.
Argentínčania sa nestali tretím tímom v histórii, ktorému by sa podarilo obhájiť titul majstrov sveta. Ako prví to dokázali Taliani (1934, 1938) a po nich už len Brazílčania (1958, 1962). Argentínčania sa vo finále MS predstavili siedmykrát, na konte majú tri triumfy (1978, 1986, 2022). Pred šampionátom v USA neuspeli ani v roku 1930, 1990 a 2014.
Začiatok zápasu po niekoľkých hudobných číslach patril Španielom, no nedokázali výraznejšie ohroziť bránku. Argentínčanom sa darilo v ofenzíve ešte menej a ku gólu či vôbec strele im nepomohli ani časté fauly. Polčas patril popovým hviezdam na čele so Shakirou a Madonnou. Druhý polčas bol opäť v réžii Španielov, ich súper ukončil základnú hraciu časť bez strely, s dvoma zraneniami a o hráča menej, keďže Enzo Fernandez dostal dve žlté karty. Španielom neuznali v predĺžení dva góly, no ten Torresov platil.
Finále išlo do predĺženia ôsmykrát, z toho piaty z posledných šiestich šampionátov. Argentína nemala ani jednu strelu v riadnom hracom čase, čo sa stalo prvýkrát od sledovania takýchto štatistík (MS 1966). Španieli získali premiérový titul na MS 2010 v Juhoafrickej republike a pred turnajom patrili v pozícii úradujúcich majstrov Európy k superfavoritom. Turnaj bol s najväčšou pravdepodobnosťou posledným mundialom pre hviezdneho Argentínčana Lionela Messiho, ktorý získal na reprezentačnej i klubovej úrovni všetky prestížne trofeje.
Argentínčania sa nestali tretím tímom v histórii, ktorému by sa podarilo obhájiť titul majstrov sveta. Ako prví to dokázali Taliani (1934, 1938) a po nich už len Brazílčania (1958, 1962). Argentínčania sa vo finále MS predstavili siedmykrát, na konte majú tri triumfy (1978, 1986, 2022). Pred šampionátom v USA neuspeli ani v roku 1930, 1990 a 2014.