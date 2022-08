Tituly v Čennaí pre Uzbekov a Ukrajinky, 14. Slovenky, muži 39.

Konečné poradie 44. Šachovej olympiády v Čennaí:



muži - Open: 1. Uzbekistan (8-3-0), 2. Arménsko (9-1-1) obaja 19 b., 3. India II 18 (8-2-1), 4. India I, 5. USA, 6. Moldavsko všetci 17 ..., 39. SR (5-4-2) 14

ženy: 1. Ukrajina (7-4-0), 2. Gruzínsko (8-2-1) obaja 18 b., 3. India (8-1-2), 4. USA, 5. Kazachstan všetci 17, 6. Poľsko 16 ..., 14. SR (7-2-2) 16



prehľad medailistov na open turnajoch od r. 1992:



1992 (Manila): 1. Rusko, 2. Uzbekistan, 3. Arménsko

1994 (Moskva): 1. Rusko, 2. Bosna a Hercegovina, Rusko II

1996 (Jerevan): 1. Rusko, 2. Ukrajina, 3. USA

1998 (Elista): 1. Rusko, 2. USA, 3. Ukrajina

2000 (Istanbul): 1. Rusko, 2. Nemecko, 3. Ukrajina

2002 (Bled): 1. Rusko, 2. Maďarsko, 3. Arménsko

2004 (Calviá): 1. Ukrajina, 2. Rusko, 3. Arménsko

2006 (Turín): 1. Arménsko, 2. Čína, 3. USA

2008 (Drážďany): 1. Arménsko, 2. Izrael, 3. USA

2010 (Chanty-Mansijsk): 1. Ukrajina, 2. Rusko, 3. Izrael

2012 (Istanbul): 1. Arménsko, 2. Rusko, 3. Ukrajina

2014 (Tromsö): 1. Čína, 2. Maďarsko, 3. India

2016 (Baku): 1. USA, 2. Ukrajina, 3. Rusko

2018 (Batumi): 1. Čína, 2. USA, 3. Rusko

2022 (Čennaí): 1. Uzbekistan, 2. Arménsko, 3. India II



ženský turnaj od r. 1992:



1992 (Manila): 1. Gruzínsko, 2. Ukrajina, 3. Čína

1994 (Moskva): 1. Gruzínsko, 2. Maďarsko, 3. Čína

1996 (Jerevan): 1. Gruzínsko, 2. Čína, 3. Rusko

1998 (Elista): 1. Čína, 2. Rusko, 3. Gruzínsko

2000 (Istanbul): 1. Čína, 2. Gruzínsko, 3. Rusko

2002 (Bled): 1. Čína, 2. Rusko, 3. Poľsko

2004 (Calviá): 1. Čína, 2. USA, 3. Rusko

2006 (Turín): 1. Ukrajina, 2. Rusko, 3. Čína

2008 (Drážďany): 1. Gruzínsko, 2. Ukrajina, 3. USA

2010 (Chanty-Mansijsk): 1. Rusko, 2. Čína, 3. Gruzínsko

2012 (Istanbul): 1. Rusko, 2. Čína, 3. Ukrajina

2014 (Tromsö): 1. Rusko, 2. Čína, 3. Ukrajina

2016 (Baku): 1. Čína, 2. Poľsko, 3. Ukrajina

2018 (Batumi): 1. Čína, 2. Ukrajina, 3. Gruzínsko

2022 (Čennaí): 1. Ukrajina, 2. Gruzínsko, 3. India

Čennaí 9. augusta (TASR) - Družstvo slovenských šachistov v zložení Jerguš Pecháč, Viktor Gažík, Juraj Druska, Christopher Repka a Ľubomír Ftáčnik obsadilo na 44. Šachovej olympiáde v indickom Čennaí 39. miesto v mužskom (Open) turnaji.V jedenástich kolách zaznamenali Slováci, ktorí boli 34. nasadení, popri piatich víťazstvách štyri remízy a dve prehry. Najcennejší výsledok dosiahli v sobotňajšom 8. kole, keď remizovali s tretím nasadeným tímom Nórska. Do sveta letel najmä výkon Pecháča na prvej šachovnici, 20-ročný slovenský veľmajster dokázal s čiernymi figúrkami udržať na uzde sériového svetového šampióna a dlhoročného lídra rebríčka FIDE Magnusa Carlsena. Najviac (7,5 b.) z kvinteta slovenských reprezentantov získal na turnaji Gažík, no zároveň aj odohral najviac partií.Zlatú medailu v Open turnaji si prekvapujúco vybojovali šachisti Uzbekistanu (14. nasadení), striebro putuje do Arménska a bronz získalo druhé domáce družstvo Indie. Uzbekistan vezie domov cenný kov v mužskej kategórii po 30 rokoch. V Manile 1992 sa tešila jeho vtedajšia úspešná generácia zo striebra.Slovenky (22. nasadené) v zostave Zuzana Borošová, Eva Repková, Zuzana Hagarová, Svetlana Sučíková a Alena Mrvová skončili v ženskej časti turnaja na 14. priečke za sedem výhier, dve remízy a dve prehry. Titul získali Ukrajinky, ktoré rovnako ako Uzbekistan v Open turnaji nenašli v jedenástich kolách premožiteľky.V rokoch 2018 a 2020 sa Šachová olympiáda pre pandémiu koronavírusu konala virtuálne. V roku 2024 sa uskutoční v Budapešti.