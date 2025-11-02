Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 2. november 2025
Tjenová vyhrala svoj prvý turnaj WTA, v Chennai zdolala Birrellovú

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Tjenová predtým vo štvrťfinále vyradila Slovenku Miu Pohánkovú.

Autor TASR
Chennai 2. novembra (TASR) - Indonézska tenistka Janice Tjenová získala svoj prvý titul na okruhu WTA. Dvadsaťtriročná hráčka zdolala vo finále dvojhry na turnaji v indickom Chennai v pozícii nasadenej štvorky Austrálčanku Kimberly Birrellovú 6:4 a 6:3. Tjenová predtým vo štvrťfinále vyradila Slovenku Miu Pohánkovú.



dvojhra - finále:

Janice Tjenová (Indon.-4) - Kimberly Birrellová (Austr.-7) 6:4, 6:3
.

