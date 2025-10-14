< sekcia Šport
Tkachuk bude pre zranenie ruky chýbať Ottawe minimálne mesiac
O dĺžke absencie informoval v utorok zámorské médiá tréner „senátorov“ Travis Green.
Autor TASR
Ottawa 14. októbra (TASR) - Hokejisti Ottawy Senators sa budú musieť v najbližších zápasoch zaobísť bez svojho kapitána Bradyho Tkachuka. Americký útočník utrpel v pondelkovom dueli NHL s Nashvillom (1:4) zranenie pravej ruky, ktoré ho vyradí na minimálne štyri týždne.
O dĺžke absencie informoval v utorok zámorské médiá tréner „senátorov“ Travis Green. Tkachuk sa zranil v prvej tretine pri krosčeku obrancu Predators Romana Josiho. Dokázal ešte pokračovať v hre, v polovici tretej časti však už odstúpil zo zápasu. „Vynechá významnú zápasovú porciu. Viac budeme vedieť v najbližších 24 hodinách, zatiaľ je isté, že nebude hrať minimálne štyri týždne. Ešte to nedokážeme odhadnúť úplne presne. Nikdy nechcete stratiť hráča, zvlášť nie Bradyho kvalít,“ citoval oficiálny web NHL Greena, podľa ktorého sa Tkachuk vyhne operácii.
Dvadsaťšesťročný krídelník zaznamenal v úvodných troch zápasoch sezóny tri asistencie. V minulom ročníku nazbieral 55 bodov (29+26) v 72 stretnutiach základnej časti a pomohol Ottawe k prvému postupu do play off od sezóny 2016/17. V šiestich dueloch vyraďovačky získal sedem bodov (4+3).
