Tkachuk nazbieral 100 asistencií najrýchlejšie v histórii Floridy

New York 20. januára (TASR) - Hokejista Matthew Tkachuk dosiahol v noci na sobotu v zámorskej NHL na métu 100 asistencií v drese Floridy. Dvadsaťšesťročnému útočníkovi sa to podarilo v 124 zápasoch, čo je najrýchlejšie v histórii organizácie. Tkachukov spoluhráč Sam Reinhart predĺžil svoju bodovú sériu na deväť stretnutí.



Minnesota dokázala vyťažiť zo svojich presiloviek. V početnej výhode strelila päť zo šiestich gólov. Panthers inkasovali päťkrát v oslabení naposledy v ročníku 2005/06. Minnesote sa pritom v doterajšom priebehu sezóny podarilo využiť viac ako jednu početnú výhodu v zápase iba 6. decembra proti Dallasu.



Obranca Seth Jones rozhodol v 22. sekunde predĺženia o víťazstve Chicaga nad NY Islanders (4:3 pp). Skôr sa v histórii organizácie Blackhawks dokázal spomedzi bekov presadiť iba Doug Wilson, ktorý skóroval 2. novembra 1989 už po 18 sekundách. Za Islanders absolvoval svoj debut v NHL útočník Kyle MacLean, syn asistenta trénera Johna MacLeana.



New Jersey rozhodlo o svojom triumfe 4:1 nad Columbusom štyrmi gólmi v prostrednej časti hry. Devils zaznamenali štyri presné zásahy v jednej tretine štvrtýkrát v sezóne, pri prvom asistoval Slovák Šimon Nemec.