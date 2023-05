Tkachuk rozhodol v 140. minúte o víťazstve Floridy nad Carolinou

semifinále play off NHL:



finále Východnej konferencie - 1. zápas /na 4 víťazstvá/:



Carolina Hurricanes – Florida Panthers 2:3 po štvornásobnom predĺžení (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)



Góly: 20. Jarvis (Aho, Burns), 44. Noesen (Jarvis, Nečas) – 36. Barkov (Duclair, Verhaeghe), 38. Verhaeghe (Duclair, Barkov), 140. Tkachuk (Bennett). Brankári: Andersen - Bobrovskij, strely na bránku: 65:60

New York 19. mája (TASR) - Hokejisti Floridy úspešne vstúpili do semifinálovej série play off zámorskej NHL. V noci na piatok zvíťazili na ľade Caroliny 3:2 po predĺžení a ujali sa vedenia vo finále Východnej konferencie. O triumfe hostí v šiestom najdlhšom stretnutí súťaže rozhodol trinásť sekúnd pred koncom štvrtého predĺženia v čase 139:47 min krídelník Matthew Tkachuk.Florida potvrdila, že sa jej u súperov darí. Bolo to už jej siedme víťazstvo vonku v tohtoročnej play off. V tíme "panterov" si pripísali dva body za gól a asistenciu Alexander Barkov a Carter Verhaeghe. Anthony Duclair zaznamenal dve asistencie. Brankár Sergej Bobrovskj mal až 63 úspešných zákrokov. Jeho náprotivok Frederik Andersen vykryl 57 striel, za domácich si Seth Jarvis pripísal dva body (1+1).Rozhodujúci moment prišiel v 140. minúte, keď domáci stratili puk v obrannom pásme pri mantineli, Sam Bennett ho šikovne posunul Tkachukovi a ten strelou z pravého kruhu k bližšej žrdi do hornej časti bránky prekonal Andersena.tešil sa po maratónskom zápase Tkachuk.uviedol kouč domácich Rod Brind'Amour. Jeho tím úspešne využil "challenge" na začiatku prvého predĺženia, keď sa z rozhodnutia už tešil Ryan Lomberg. Videozáznam však ukázal, že jeho spoluhráč Colin White mal v bránkovisku nedovolený kontakt s Andersenom.Duel sa skončil približne šesť hodín po úvodnom buly.vyhlásil útočník "panterov" Lomberg. Bol to 15. zápas v play off NHL v histórii so štvrtým predĺžením, pre oba tímy išlo o najdlhší duel v klubovej histórii. Rekord súťaže sa stále datuje až do 24. marca 1936, keď o triumfe Detroitu Red Wings nad domácim Montrealom Maroons 1:0 rozhodol gól Muda Bruneteaua v šiestom predĺžení v čase 176:30.