Tkachuk sa sťahuje na Floridu, Huberdeau do Calgary

New York 23. júla (TASR) - Tímy NHL Florida Panthers a Calgary Flames sa dohodli na výmene svojich kľúčových hráčov. Dres "panterov" bude obliekať Matthew Tkachuk, naopak do Kanady sa sťahuje Jonathan Huberdeau.



Calgary získalo aj obrancu MacKenzieho Weegara a mladého 21-ročného útočníka Colea Schwindta a tiež podmienečný výber vo štvrtom kole draftu 2025 a voľbu v prvom kole draftu 2025. "Matthew je húževnatý, fyzický hráč, ktorý má jedinečný súbor zručností," uviedol pre nhl.com generálny manažér Panthers Bill Zito. "Je stálym elitným bodovým prispievateľom a ukázal sa ako jeden z najkompletnejších a najdynamickejších mladých hráčov v NHL. Sme nadšení, že môžeme do našej zostavy pridať tento generačný talent," dodal Zito.



Tkachuk v minulých dňoch vyjadril nespokojnosť v kanadskom tíme a uviedol, že chce odísť. S novým klubom sa už stihol dohodnúť na zmluve do konca sezóny 2029/2030. Ročne bude dostávať 9,5 milióna dolárov. V minulej sezóne si vytvoril bodové maximum, keď strelil 42 gólov, pridal 62 asistencií a získal 104 bodov.



Florida, ktorá v uplynulej sezóne získala Prezidentskú trofej sa vzdala Huberdeaua, ktorý bol lídrom tímu v počte asistencií (85) a bodov (115). Viac bodov ako 29-ročný krídelník nazbieral iba Connor McDavid z Edmontonu (123). Panterom sa rozbila jedna z najlepších dvojíc v NHL, Huberdeau ťahal ofenzívu tímu spolu s Aleksandrom Barkovom. Tím však tento rok neuspel vo vyraďovačke. Síce v prvom kole vyhral sériu play off prvýkrát od roku 1996, keď zdolal Washington 4:2 na zápasy, no v druhom ich zmietla Tampa Bay, pričom Panteri v štyroch zápasoch strelili iba tri góly. "Chceli by sme poďakovať Jonathanovi a MacKenziemu za ich nesmierny prínos pre Floridu Panthers, či už na ľade alebo mimo neho. Obaja sa ukázali ako výnimoční športovci a ľudia. Ich prínos ako hráčov a ľudí nezmazateľne poznamenal našu organizáciu," povedal Zito.



Calgary prišlo počas leta už o druhého popredného hráča. Johnny Gaudreau, ktorý v sezóne 2021/2022 zaznamenal 115 bodov, podpísal minulý týždeň zmluvu s Columbusom.