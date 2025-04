Tkachuk trénoval s Panthers a môžno stihne štart play off

Fort Lauderdale 20. apríla (TASR) - Americký hokejista Matthew Tkachuk trénoval s Floridou prvýkrát od februárového zranenia a mohol by nastúpiť na úvodný zápas play off, v ktorom sa Panthers predstavia v noci na stredu v derby na ľade Tampy Bay Lightning.



Dvadsaťsedemročný útočník utrpel zranenie dolnej časti tela počas Turnaja štyroch krajín. Odvtedy v NHL nehral a v sobotu absolvoval s tímom prvý celý tréning. Tréner obhajcov Stanley Cupu Paul Maurice uviedol, že o tom, či Tkachuk nastúpi na úvodný duel play off, sa rozhodne v pondelok po tréningu. V tejto sezóne odohral 52 zápasov, v ktorých nazbieral 57 bodov (22+35).



Tkachuk sa zranil 15. februára v zápase proti Kanade. V ďalšom dueli proti Švédom nehral a vo finále to opäť proti Kanade skúsil, ale odohral len necelých sedem minút. Do tretej tretiny a v predĺžení zápasu, v ktorom Američania prehrali 2:3, už nezasiahol.



„Matthew vyzeral ako Matthew. Na ľade pôsobil veľmi dobre,” povedal Maurice pre nhl.com. Tkachuk sa objavil na pravom krídle druhého útoku s centrom Samom Bennettom a nováčikom Mackiem Samoskevichom. V tomto zložení nastúpili aj v poslednom zápase Tkachuka v základnej časti NHL, v ktorom Florida zdolala 8. februára Ottawu 5:1. „Samoskevich, Bennett a Tkachuk odohrali spolu štyri tretiny a vyzerali veľmi dobre. Teraz ideme do play off, bude to iné, ale mohlo by to fungovať,” dodal Maurice. Tkachuk okrem toho nastupoval aj v prvej presilovkovej formácii.



Florida sa s Tampou stretne v play off štvrtýkrát. Minulý rok na seba narazili takisto v prvom kole a „panteri" vyhrali 4:1. V drese Lightning sa predstaví slovenský obranca Erik Černák.