Hokej TL: Bystrica zdolala v derby Zvolen, Košice vyhrali nad Nitrou

HC Košice - HK Nitra 3:2 pp a sn (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0)



Góly: 9. Klhůfek (Květoň), 57. Rapáč (Repe), rozhodujúci nájazd Skokan - 43. Kerbashian (Versteeg, Yelloow Horn), 46. Kollár (Pupák, Versteeg). Rozhodovali: Baluška, Štefik - Ordzovenský, Smrek, vylúčení: 2:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 5214 divákov



Košice: Košarišťan - Slovák, Růžička, Pavlin, Koch, Čížek, Repe - Majdan, Skokan, Belluš - Květoň, Chovan, Klhůfek - Rapáč, Bortňák, Suja - Milý, Vrábeľ, Jokeľ



Nitra: Šimboch - Mezei, Morrison, Pupák, M. Versteeg, Rácz, Kubka, A. Sloboda, Korím - Blackwater, Kerbashian, Yellow Horn - Fominych, Kollár, Scheidl - Buček, Lušňák, Koyš - Hrušík, Minárik, Csányi

HC '05 iClinic Banská Bystrica – HKM Zvolen 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)



Góly: 16. Mlynarovič (Bartánus, Carwell), 38. Hrnka (Lamper, Biro), 45. Southorn (Hohmann), 48. Hohmann (Southorn, Gabor) - 6. B. Mráz (McPherson, Drgoň), 10. McPherson (M. Halama, Špirko). Rozhodovali: Tvrdoň, D. Konc st. – Kacej, Jobbágy, vylúčení: 9:9, navyše: Hrnka 10 minút za hrubosť, Carwell 10+DKZ za zhodenie rukavíc, J. Brejčák 10+ DKZ za nešportové správanie sa - Švarný 10 minút za vrazenie na mantinel, Trotter 10 minút za hrubosť, Corrin 10+DKZ za nešportové správanie sa, Marcinek 10+DKZ za zhodenie rukavíc, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 2762 divákov.



Banská Bystrica: Beskorowany - J. Brejčák, Petrinec, Mihálik, Southorn, Biro, Cardwell, Zubák – Fafrák, Mlynarovič, Šille – Hohmann, Hickmott, Jääskeläinen – Lamper, Hrnka, Bartánus – Sojka (21. Róth), Gabor, Kabáč



Zvolen: T. Tomek – Corrin, Švarný, Maier, Betker, Drgoň, Meliško, Kolenič – Thompson, B. Mráz, Štrauch – Parks, Trotter, Tibenský - McPherson, Špirko, M. Halama – S. Petráš, P. Halama, Marcinek



HK Poprad - HC Micron Nové Zámky 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)



Góly: 11. Svitana (Takáč, Zagrapan), 28. Takáč (Svitana), 62. Vandas (Svitana) – 30. Bajtek (Stupka), 53. Jaša (Rogoň, Hruška). Rozhodovali: Novák, Juhász – Frimmel, Soltész, vylúčení: 3:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 1558 divákov



Poprad: Vošvrda – Kozák, Brejčák, Erving, Fabian, Magovac, Česánek, Ulrych – Handlovský, Preisinger, Vandas – Takáč, Zagrapan, Svitana – Jacobs, Paukovček, Matúš Paločko – Matej Paločko, Bjalončík, Kundrik – Králik



Nové Zámky: Pavlas – Ordzovenský, Hatala, Fereta, Drtina, Mikuš, Pavúk – Stupka, Bajtek, Pospíšil – Jurík, Fábry, Obdržálek – Andrisík, Hruška, Števuliak – Rogoň, Holovič, Jaša

HC 07 WPC Koliba Detva - DVTK Miškovec 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)



Góly: 11. Ľupták (Andersons), 23. Gašpar, 33. Chovan (Gašpar), 49. Čacho (Šišovský), 60. Čacho (Zuzin, Šišovský) - 2. Rodman (Beach, Ross), 19. Rodman (Ross, Beauviller), 38. Vas (Galanisz). Rozhodovali: Snášel, T. Orolín – Šoltés, Rojík, vylúčení: 7:7, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 342 divákov



Detva: Petrík – Golian, Chovan, Andersons, F. Fekiač, Jendroľ, Turan, Lalík, Gachulinec – Gašpar, Zuzin, Šišovský - Král, Podešva, Ščurko – Török, Valent, Čacho - Ľupták, V. Fekiač, Čenka



DVTK: Rajna - Vandane, Göz, Dudás, Ross, Vojtkó, Szirányi, Láda - Magosi, Galanisz, Harrison - Beauvillier, Vas, Ritó - Rodman, Tousignant, Beach - P. Kiss, Miskolczi, Farkas

Slovan Bratislava - Dukla Trenčín 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)



Góly: 2. Carson (Basaraba, St. Pierre), 16. Bondra (Šedivý, Carson), 33. Matoušek (Abdul, Meszároš), 60. Puliš (St. Pierre, Štajnoch) - 41. Mikyska (Alderson, McCormack). Rozhodovali: Müllner, Valach - D. Konc ml., J. Konc ml., vylúčení: 6:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 7068 divákov



Slovan: Brust – Sersen, Bačik, Meszároš, Štajnoch, Carson, Šedivý, Demo - Puliš, Zigo, Abdul - Basaraba, St. Pierre, Bondra - Urbánek, Kytnár, Matoušek - Jendek, Viedenský, Žitný - Petráš



Trenčín: Tomek - McCormack, Sládok, Bokroš, Štach, Stacha, Kajínek, Dužek - Alderson, Mikyska, Bezúch - Bartovič, Valach, Hecl - Džugan, Balán, Lapšanský - Ferényi, Švec, Sojčík

HK Dukla Ingema Michalovce - MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)



Góly: 14. Spilar (Lalancette, Korhonen), 17. Safaralejev (Hvila, Mašlonka), 38. Korhonen (Spilar, Lalancette), 58. Hvila (Linet, Vorobjev) – 5. Kurali (Róbert Huna), 56. M. Surový (Petran, Rudolf Huna). Rozhodovali: Kalina, Rencz - Bogdan, Kis-Király, vylúčení: 3:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 3250 divákov



Michalovce: Trenčan – Ventelä, Dalhuisen, Vorobiev, Bdžoch, Hančák, Hopkovič - Spilar, Lalancette, Korhonen - Mašlonka, Galamboš, Hričina - Hvila, Linet, Safaralejev - Šimun, Toma, Giľák



Liptovský Mikuláš: Romančík – Kramár, Kurali, Petran, Droppa, Smutný, M. Roman - J. Sukeľ, Piatka, Kriška – Lištiak, Tamáši, Ru. Huna – Ri. Huna, Ró. Huna, Nechaj – Uhrík, Oško, M. Surový – Vybiral

tabuľka:



1. Košice 35 18 9 3 5 109:66 75



2. Banská Bystrica 35 20 6 2 7 102:66 74



3. Slovan Bratislava 36 19 5 3 9 119:72 70



4. Trenčín 35 17 4 3 11 109:82 62



5. Zvolen 35 19 0 2 14 112:90 59



6. Poprad 35 16 3 4 12 101:82 58



7. Miškovec 35 14 4 3 14 100:94 53



8. Nitra 36 14 2 7 13 90:94 53



9. Michalovce 35 14 2 6 13 94:101 52



10. Detva 35 11 2 1 21 83:122 38



11. Újbuda 35 9 2 3 21 98:134 34



12. Nové Zámky 36 8 3 3 22 86:126 33



13. Liptovský Mikuláš 35 6 2 4 23 59:133 26



Bratislava 6. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava si po dvoch prehrách v Tipsport Lige opäť pripísali víťazstvo. V pondelňajšom 38. kole zvíťazili doma nad Duklou Trenčín 4:1.Prvé Košice privítali ôsmu Nitru a zdolali ju tesne 3:2 po predĺžení a nájazdoch. Druhá Banská Bystrica triumfovala v derby nad Zvolenom 4:2 a na lídra stráca už len jeden bod. "Barani" vyhrali už šiesty duel v sérii.Úvod 1. tretiny bol najmä o bojovnosti a obojstrannej snahe vyvarovať sa chýb v defenzíve. Prvá zaujímavejšia situácia prišla v 9. minúte a skončila sa gólom v bránke Nitry. Květoň prenechal puk Klhůfekovi, ktorý strelou spoza obrancu prestrelil Šimbocha - 1:0. Domáci po góle prevzali iniciatívu, viackrát sa usadili pred nitrianskou bránkou, ale druhý gól nepridali ani pri vylúčení Mezeia v 15. minúte.Ani dianie v 2. tretine divákov príliš nenadchlo. Hostia sa spoliehali najmä na brejky a situácie po chybách Košičanov, no domáci brankár Košarišťan viackrát podržal svoj tím. V 36. minúte "oceliari" počas presilovky zvierali súpera v obrannom pásme, ale hostia sa ubránili.Zápas dostal náboj od 43. minúty. V nej Kerbashian predvídal odraz puku od zadného mantinelu a nekrytý zblízka prekonal Košarišťana - 1:1. Hostia ožili, v 45. minúte si vybojovali prvú presilovku v zápase a v nej Kollár po Pupákovej prihrávke upravil na 1:2. Košičania sa vrhli do ofenzívy, pribudlo osobných súbojov a viackrát bolo rušno pred oboma brankármi. V 57. minúte si Rapáč počkal na vhodný moment a Šimbocha prekonal strelou nad lapačku - 2:2.V 5-minútovom predĺžení mali oba tímy viacero možností rozhodnúť, napokon však zápas dospel až k samostatným nájazdom. V nich sa presadili iba domáci útočníci Skokan a Chovan.tréner HC Košice: "tréner HK Nitra: "Úvod zápasu bol opatrný. Oba tímy šachovali s nasadením útokov, diváci na prvú vážnejšiu šancu čakali až do piatej minúty. Zvolenčania hrali presilovku a v nej najprv Parks neuspel voľný z dvoch metrov, no Mráz o minútu neskôr spoza kruhu už mieril presnejšie k žrdi a dostal svoj tím do vedenia - 0:1. Domáci si následne vytvorili tlak a mali i šance. Najväčšie nepokrytý Hrnka, ktorý zakončoval až dvakrát a po ňom v medzikruží nevyužil dobrú možnosť Hickmott. Hosťom vyšiel v jedenástej minúte protiútok. McPherson vystrelil spoza hráča z kruhu k vzdialenejšej žrdi a Beskorowany nezareagoval včas – 0:2. Gól aktívnych Bystričanov zaskočil a mohli inkasovať aj tretí raz. Marcinek však zblízka sám pred gólmanom HC' 05 neuspel. Majster sa dostal do svojej hry až v pätnástej minúte. Po rýchlej akcii mal dobrú možnosť Šille, Tomek bol proti. Napokon "barani" znížili po rýchlej akcii z pravej strany, keď sa švihom presadil Mlynarovič. Prvá tretina sa teda skončila 1:2.V druhom dejstve najprv nevyužili obe mužstvá presilovky, na domácej strane mal možnosť Hickmott, na hosťujúcej Betker, brankári boli pozorní. Prvá vážnejšia šanca prišla až v 29. minúte. Pri avizovanom vylúčení zvolenského hokejistu mal veľa priestoru Mihálik, no zastupujúci kapitán Banskej Bystrice poslal puk tesne vedľa žŕdky. O päť minút neskôr pohrozil na opačnej strane švihom McPherson, Beskorowany dobre zasiahol a neprekonal ho ani zblízka voľný Corrin. Potom prišli chvíle hráčov spod Urpína. Mihálik od modrej nahadzoval puk a ten zazvonil na žŕdke, Róth a Hohmann pre zmenu neuspeli úplne voľní pred bránkou. V 38. minúte predviedol dravý prienik po ľavej strane Lamper, prihral Hrnkovi, ktorý prešiel cez dvoch brániacich protihráčov a bekhendom vyrovnal na 2:2. Pred druhou prestávkou mohol ísť Zvolen do vedenia po koncovke Štraucha z asi dvoch metrov, no aj on trafil len žŕdku.V tretej tretine využili domáci presilovky. Hohmann pekne prešiel až za bránku, poslal spätnú prihrávku na Southorna a ten voľný bez prípravy pokoril Tomeka – 3:2. Následne zaujal pästný súboj Hrnku s Trotterom, vyhral ho robustný bystrický útočník a pri početnej výhode sa v 48. minúte nemýlil z pravej strany voľný Hohmann, puk dostal od Southorna ako na podnose – 4:2. Presilovku hrali potom hostia, usadili sa v pásme, ale nemali nebezpečnejšiu strelu. Na ľade sa však stále iskrilo, pästnú súboj predviedli Carwell a Marcinekom, navrch mal tentoraz útočník spod Pustého hradu. "Bryndziari" sa následne dostali do ďalšej početnej výhody a v nej Mráza po dobrej koncovke z kruhu vychytal Beskorowany. Skúšal to neskôr aj Kolenič, no aj on si vylámal zuby na skvelom brankárovi HC '05. Podobne dopadol v závere v tutovke aj Halama. Zvolenčania ešte odvolali Tomeka, hrali v šestici, mali tlak, často strieľali, ale kontaktný gól už nedosiahli.tréner Banskej Bystrice:tréner Zvolena:autor víťazného gólu Banskej Bystrice:Úvodných 10 minút zápasu sa na ľade nič významné neudialo. Divákov vytrhla zo spánku až 11. minúta, keď sa pred Pavlasa predral domáci Svitana a lišiacky po blafáku našiel medzeru medzi ležiacim brankárom a konštrukciou bránky - 1:0. Necelých päť minút pred prvou prestávkou chyboval Preisinger a na domácu bránku sa rútil osamotený Andrisík. Jeho šancu však včasným vybehnutím zmaril Vošvrda. Následne sa domáci predbiehali v zahadzovaní šancí. Puk niekoľkokrát nebezpečne poskakoval pred bránkoviskom Nových Zámkov. V samom závere v úniku neuspel ani center prvého útoku "kamzíkov" Preisinger, ktorého vychytal Pavlas.V druhej tretine šli najprv do vedenia domáci. Svitana roztočil v útočnom pásme kolotoč a prihrávkou našiel vo výbornej pozícii úplne osamoteného Takáča. Tomu zakončenie do prázdnej bránky vôbec nevyšlo, ale puk si do vlastnej siete zrazil dezorientovaný Števuliak - 2:0. Už o dve minúty ale Nové Zámky vsietili kontaktný gól. Štvrtá formácia Popradu dlho nevedela dostať puk z obrannej tretiny. Kľúčovú chybu pred inkasovaným gólom spravil Kundrik a Bajtek dostal puk pomedzi Vošvrdove betóny za bránkovú čiaru. Kundrika v ďalšom priebehu stretnutia nahradil trinásty útočník domácich Králik. Z hry pre zranenie odstúpil ešte domáci legionár Jacobs.Tretie dejstvo bolo v réžii hostí, ktorí sa tlačili za vyrovnaním. Veľkú príležitosť Nových Zámkov spálil ich najlepší strelec Stupka. Hosťujúci hráči sa dočkali v 53. minúte opäť po chybe Popradčanov vo vlastnom obrannom pásme. Puk pri mantineli vybojovali Rogoň s Hruškom, ktorý ho poslal na bránku. K dorážke sa dostal osamotený Jaša a poľahky vyrovnal na 2:2.Duel napokon dospel do predĺženia. V ňom najprv nebezpečne pohrozil Pospíšil, ale zahrmelo na opačnej strane. Svitana našiel časovanou prihrávkou Vandasa, ktorý sa blafákom nepomýlil - 3:2.tréner Popradu:, tréner Nových Zámkov:Prvá tretina patrila hosťom, dostali sa v nej do vedenia hneď dvakrát. O oba presné zásahy sa postaral David Rodman. Za domácich skóroval presne v polovici prvej dvadsaťminútovky Matej Ľupták, ktorý tečoval pokus Janisa Andersonsa.V druhej časti hry Podpoľanci obrátili výsledok. V oboch góloch mal prsty Rastislav Gašpar, keď najprv zachytil puk súpera a po individuálnej akcii vyrovnal. Potom ešte v presilovke asistoval Martinovi Chovanovi. Pred druhou sirénou zariadil nerozhodný stav v presilovke János Vas.Víťazný gól strelil v 49. min Viliam Čacho po strele z obrátky. Ten istý hráč v závere pri power play pridal aj gólovú poistku.V drese Slovana sa po prvý raz predstavili pred domácimi fanúšikmi zámorské posily Martin St. Pierre, Joe Basaraba a Brett Carson, pričom Carson si odbil premiéru v belasom drese. Basaraba a St. Pierre nazbierali v predchádzajúcom zápase v Nových Zámkoch prvé body v extralige, Slovan však na juhu Slovenska prehral po predĺžení. Aj preto si chcel proti Trenčínu napraviť chuť a začal dobre. Už po 43 sekundách išiel na trestnú lavicu Alderson a práve nové posily Slovana sa postarali o prvý gól. Po devätnástich sekundách početnej výhody namieril presne Carson a pripísal si prvý gól v Tipsport Lige. Svižná prvá tretina priniesla výborný hokej, oba tímy mali niekoľko dobrých šancí, ale brankári sa vyznamenali. Brust mal v jednom prípade aj šťastie, keď po strele Hecla zazvonila žŕdka na jeho bránke. Diváci napokon videli ešte jeden gól, v 16. minúte skvele prenikol pred bránku Šedivý, videl na pravej strane dobre postaveného Bondru a útočník Slovana už nemal problém poslať puk za Tomeka.Aj v druhej tretine hokej bavil divákov. Hralo sa na obe strany, oba tímy mali aj výhodu presilovky. Trenčín svoju nevyužil, ani Slovan, ale tretí gól dali "belasí" po pokračujúcom tlaku z početnej výhody. Po strele Abdula dorazil puk do bránky Matoušek. Veľké šance mali ešte v druhej časti hry Šedivý a Žitný, ale stav zostal nezmenený.V úvode tretej tretiny sa však Trenčania konečne presadili, keď v presilovej hre znížil na 3:1 Josef Mikyska. Hostia potom mohli streliť aj ďalší gól, keď sa po chybe obrany dostal do zakončenia Bezúch, ale neuspel. Na druhej strane nedotiahol peknú akciu do konca Zigo. Slovan si napokon triumf postrážil, spečatil ho v závere Puliš gólom do prázdnej bránky. V tabuľke odskočili "belasí" Dukle na rozdiel ôsmich bodov.tréner Slovana:tréner Trenčína:strelec druhého gólu Slovana:Michalovčania mohli ísť hneď v úvode zápasu do vedenia, vylúčenie Michala Romana však nepotrestali a potom prišiel trest. Z ničoho nič totiž obrane Dukly ušiel Róbert Huna a jeho strelu dorazil do siete Mário Kurali. Domáci sa rozbiehali ťažšie, v druhej polovici tretiny už ale dominovali. Za aktivitu boli odmenení najskôr vyrovnaním Spilara a potom ich do vedenia poslal v sedemnástej minúte Igor Safaralajev.V druhej tretine sa domáca Dukla zahrávala s ohňom. Poľavila z tempa zo záveru prvej tretiny, za čo mohla pykať. Najskôr ale Jakub Sukeľ netrafil odkrytú bránku a potom si Trenčan poradil aj so štipľavou strelou Dominika Kramára. Michalovčania následne prečkali dve presilovky hostí, jednu skrátenú a jednu celú a v závere druhej tretiny gólovo udreli, keď sa po Spilarovej aktivite presadil Korhonen.V tretej tretine prenechali Michalovčania hru hosťom, ktorí sa ale márne pokúšali o kontaktný gól. Nepodarilo sa im ho streliť v presilovke a ani obrancom Kuralimu s Vybíralom, ktorých vychytal Adam Trenčan. V 56. minúte po strele Petráňa a teči Maroša Surového predsa Liptáci strelili kontaktný gól, na vyrovnanie im ale už chýbali sily. Definitívnu bodku mohol dať Spilar, ktorý však netrafil odkrytú bránku. To, čo sa nepodarilo jemu, podarilo sa v 58. minúte Lukášovi Hvilovi, ktorý definitívne zlomil zápas na michalovskú stranu.asistent trénera Michaloviec:tréner Liptovského Mikuláša: "