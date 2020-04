TIPSPORT LIGA: Dan Ceman skončil na striedačke Banskej Bystrice

Banská Bystrica 29. apríla (TASR) - Dan Ceman už v nasledujúcej sezóne hokejistov HC '05 iClinic Banská Bystrica nepovedie. Ako pre TASR potvrdil športový riaditeľ klubu Július Koval, so 46-ročným kanadským kormidelníkom nepredĺžia zmluvu.



Ceman prišiel do Banskej Bystrice pred sezónou 2018/2019, v minulom ročníku s tímom získal titul majstra SR. "Za odvedenú prácu sme mu veľmi vďační. Je to veľký profesionál a dáva si záležať na detailoch. Pracovalo sa mi s ním veľmi dobre a stali sa z nás kamaráti. Prajeme mu všetko dobré v ďalšej kariére," uviedol Koval.