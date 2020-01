TL: Michalovce zvládli minútovú power play a vyhrali nad Popradom 2:1

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Poprad 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)



Góly: 10. Korhonen (Lalancette, Ventelä), 48. Šimun (Chalupa, Farkaš) – 4. Paločko (Bjalončík). Rozhodovali: Kalina, M. Korba – Bogdaň, Smrek, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 3800 divákov.



Michalovce: A. Trenčan - Hančák, Ventela, Pukka, Mesikammen, Ťavoda, Vorobjev, Zekucia - Korhonen, Lalancette, Spilar - Mons, Galamboš, Giľák - Hričina, Linet, Mašlonka - Chalupa, Šimun, Hvila - Farkaš



Poprad: Vošvrda - Erving, Ulrych, Brejčák, Kozák, Larkin, Dalhuisen, Česánek - Matúš Paločko, Preisinger, Handlovský - Svitana, Zagrapan, Takáč - Lapšanský, Jacobs, Vandas - Kundrík, Bjalončík, Matej Paločko

Michalovce 26. januára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce uspeli v nedeľnom domácom stretnutí 44. kola Tipsport Ligy nad HK Poprad 2:1.Popradčania, ktorí prišli do Michaloviec motivovaní šesťzápasovou víťaznou sériou, ako aj piatkovým skalpom majstra z Banskej Bystrice, začali zápas lepšie. Najskôr síce Lapšanský neprekonal z nájazdu Trenčana, ale vo 4. minúte Matúš Paločko strelou pod hornú žrď otvoril skóre duelu. Po inkasovanom góle sa čoraz viac začali osmeľovať aj domáci, ktorí nastúpili s novou posilou, ruským útočníkom Monsom. V 10. minúte sa im podarilo vyrovnať, keď po biliardovej spolupráci bol na konci úspešnej akcie Korhonen. Fínsky útočník mohol pridať o 3 minúty neskôr aj druhý gól, ale po strele Spilara nepretlačil puk za Vošvrdov chrbát.Takmer do posledného miesta zaplnený štadión sledoval aj v 2. tretine zaujímavý hokej. Michalovčania si do nej preniesli ešte minútovú presilovku po faule D. Brejčáka, ktorú však na gól nepremenili. Potom prišli chvíle ich brankára A. Trenčana, ktorý najskôr vytlačil nebezpečnú strelu Lapšanského spomedzi kruhov a potom efektne do lapačky skryl aj strelu vyslanú z hokejky Česánka. Zahanbiť sa nedal ani brankár Popradu Vošvrda, ktorý v rýchlom slede zneškodnil šance Galamboša a Giľáka. Hostia nič nevyťažili z presilovky po vylúčení Mašlonku.V tretej tretine sa tiež hral rušný hokej. Aj do nej si Michalovčania preniesli presilovú hru, ktorú opäť nevyužili. Nakopla ich však k zvýšenej aktivite, ktorú korunoval v 48. minúte gólom na 2:1 Šimun. Hostia okamžite zvýšili aktivitu a horelo to aj na druhej strane. Obrana Dukly na čele s brankárom Trenčanom však popradským pokusom odolávala a keď Michalovčania zvládli aj minútovú power play, nielenže uťali víťaznú sériu "kamzíkov", ale získali aj dôležité body do boja o play off.tréner Michaloviec: "tréner Popradu: "Spackaný zápas. V prvých piatich minútach mali domáci pred nami veľký rešpekt. Potom sme predviedli hru, ktorá nectí toto mužstvo. Domáci išli cieľavedome za víťazstvom a myslím si, že vyhrali zaslúžene."