TIPSPORT LIGA: Hokejisti Košíc zdolali vysoko Liptovský Mikuláš

HC Košice - MHk 32 Liptovský Mikuláš 8:0 (3:0, 4:0, 1:0)

Košice 19. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v predohrávke 26. kola Tipsport ligy nad MHk 32 Liptovský Mikuláš vysoko 8:0. Na presvedčivom víťazstve "oceliarov" sa najvýraznejšie podieľal útočník Marcel Haščák, ktorý pridal ku štyrom gólom dve asistencie.8. Bortňák (Růžička, Haščák), 10. Haščák (Květoň), 19. Haščák (Skokan, Květoň), 27. Haščák (Květoň, Růžička), 30. Klhůfek (Růžička), 31. Skokan (Květoň, Haščák), 34. Haščák (Skokan), 45. Jokeľ (Belluš, Klhůfek). Rozhodovali: Valach, Orolin - Stanzel, Šoltés, vylúčení: 2:6 na 2 min., navyše Stehlík (L. Mik.) 10 min. + DKZ za nešp. správanie, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 5066 divákov.Košarišťan - Čížek, Růžička, Repe, Slovák, Michalčin, Koch, Bučko - Květoň, Bortňák, Haščák - Rapáč, Skokan, Klhůfek - Milý, Suja, Jokeľ - Belluš, Vrábeľ, HrabčákZalivin (21. Romančík) - Droppa, Petran, Kurali, Nemec, Roman, Mezovský, Stehlík, Smutný - Kriška, Piatka, J. Sukeľ - Rud. Huna, Oško, Lunter - Nechaj, Uhrík, Michalík - Haluška, Rób. Huna, Rich. HunaKošičania nastúpili s cieľom odčiniť prehru v Miškovci a do súpera sa pustili od úvodných minút. V prvej tretine sa hralo najmä v pásme Liptákov a ich brankár Zalivin sa musel mať neustále na pozore. Hostia prvýkrát kapitulovali v 8. minúte, keď Bortňák uplatnil dôraz na hranici bránkoviska - 1:0. Potom prišli veľké chvíle Marcela Haščáka. Skúsený útočník najskôr v prečíslení dvoch proti jednému zužitkoval prihrávku Květoňa a v závere prvej časti upravil v presilovke na 3:0, keď ťažil z efektnej prihrávke Skokana - 3:0.Zo strany domácich, a ani Haščáka, to však nebolo všetko. Hostia chceli pribrzdiť rozbehnutých Košičanov a po prvej tretine Romančík vystriedal brankára Zalivina. Sľubnú šancu na zníženie mal v 22. minúte Nechaj, ale osamotený pred Košarišťanom nenamieril presne. V 27. minúte Haščák v presilovke nastrelil puk pred bránku a hoci sa zdalo, že puk ešte tečoval Skokan, napokon bol z toho skompletizovaný hetrik Haščáka - 4:0. Liptáci pôsobili odovzdane, doplácali na slabý dôraz i pohyb v útočnom pásme a v 30. minúte inkasovali aj piaty gól, keď nedôrazne pokrytý Klhůfek zvýšil náskokPo tomto góle praskli nervy obrancovi Stehlíkovi, ktorý dostal trest do konca zápasu. V následnej presilovke sa do listiny strelcov zapísal aj Skokan - 6:0. V 32. minúte mali hostia prvú presilovku v zápase, po neúspešnom obliehaní Košarišťanovej bránky však inkasovali opäť, keď Haščák pridal po brejku domácich svoj štvrtý gól v zápase - 7:0.V tretej časti sa hostia snažili držať hru čo najďalej od svojej bránky. Protiútok Košičanov v 45. minúte však priniesol ďalší gól domácich, keď Bellušovu strelu dorazil Jokeľ - 8:0. Liptáci sa snažili o čestný gól, zároveň si však v tretej tretine dávali väčší pozor na defenzívu v snahe vyhnúť sa dvojcifernej prehre. Deviaty gól domácich nepridali v sľubných šanciach Jokeľ ani Klhůfek a domáci tím pomohol Košarišťanovi k čistému kontu.Peter Draisaitl, tréner HC Košice:Anton Tomko, tréner MHk 32 Liptovský Mikuláš: