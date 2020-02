TL: Líder tabuľky z Banskej Bystrice deklasoval Liptovský Mikuláš

50. kolo Tipsport Ligy:

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Dukla Trenčín 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)



Góly: 35. Ventelä (Safaralejev, Török), 42. Bdžoch (Giľák), 49. Giľák (Török) - 5. Mikyska (Špirko). Rozhodovali: Adamec, Valch - Durmis, Jobbágy, vylúčení: 3:5 na 2 min, navyše Vorobiov 5+DKZ za vrazenie na mantinel, Kolba 10 min za nešportové správanie - Alderson 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3670 divákov.



Michalovce: Surák – Ventelä, Pukka, Kolba, Vorobjev, Mesikämmen, Ťavoda, Bdžoch, Zekucia - Spilar, Lalancette, Phillips – Mašlonka, Galamboš, Giľák - Török, Linet, Safaralejev - Hvila, Šimun, Borov



Trenčín: M. Tomek – Brodeur, McCormack, Kajínek, Štach, Sládok, T. Bokroš, Stacha – Špirko, Mikyska, Alderson – M. Hecl, Paukovček, Sádecký – Sojčík, J. Švec, Michal Hlinka – Blaško, Ferényi, Rajnoha

HC Košice - MAC Újbuda 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)



Góly: 13. Chovan (Haščák), 20. Chovan (Koch), 48. Haščák (Chovan), 53. Chovan (Haščák, Rapáč), 54. Skokan (Faith, Růžička) - 56. Bodó (Br. Orbán, Terbócs). Rozhodovali: Orolin, Kókai - Kis-Király (obaja Maď.), Šoltés, vylúčení 3:10 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 5649 divákov.



zostavy:



HC Košice: Škorvánek - Pavlin, Repe, Čížek, Růžička, Michalčin, Koch, Zeleňák - Rapáč, Chovan, Haščák - Rom. Faith, Skokan, Sukeľ - Květoň, Bortňák, Klhůfek - Milý, Eliáš, Suja



MAC Újbuda: Bernard - Garát, Macaulay, Carlisle, Bl. Orbán, Busenius, Bugár - Br. Orbán, Terbócs, Bodó - Klempa, Stretch, Sofron - Kreisz, Majoross, Szigeti - Szücs, K. Nagy, Löczi



HC 05 Banská Bystrica - Mhk 32 Liptovský Mikuláš 9:0 (6:0, 2:0, 1:0)



Góly: 6. Mlynarovič (Hickmott, Hohmann), 10. Mlynarovič (Hohmann, Ihnačák), 10. Gabor (Róth, Fafrák), 11. Ďatelinka (Lamper, Nemčík), 11. Žiak (Giertl, L. Lunter), 19. Hohmann (J. Brejčák, Hickmott), 25. Hickmott (Hohmann, Southorn), 39. Lamper (Ďatelinka, Gabor), 52. Kriška (Fafrák). Rozhodovali: M. Novák (SR), Rencz (Maď.) – Valo (SR), Soltész (Maď.), vylúčení: 1:6 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 2339 divákov.



Banská Bystrica: Melicherčík – J. Brejčák, Southorn, Ďatelinka, Nemčík, Owens, Maier, Žiak – Hohmann, Hickmott, Kriška – Lamper, Ihnačák (do 37. min), Šoltés – Gabor, Mlynarovič, Fafrák – L. Lunter, Giertl, Róth



Liptovský Mikuláš: Romančík – Kramár, Smutný, J. Nemec, Michal Roman, Mezovský, S. Droppa – M. Surový, Tamáši, Michalík – Oško, Piatka, Vybíral – Haluška, Uhrík, Nechaj – Dlugoš, Lištiak

HC 07 WPC Koliba Detva - HKM Zvolen 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)



Góly: 39. Podešva (Král), 41. Král (Ščurko), 47. Valent (Žilka) - 10. Trotter (McPherson, Betker), 15. Kelemen (Halama, Štrauch). Rozhodovali: Kalina, Goga - Bogdaň, Synek, vylúčení: 4:4 na 2 min, navyše Gachulinec 10 min za vrazenie na mantinel - Stephenson 10 min za bitku, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 598 divákov



HC 07 WPC Koliba Detva: Petrík – Andersons, Gachulinec, Turan, Golian, Jendroľ, F. Fekiač, Lalík – Žilka, Valent, Gašpar – Král, Podešva, Ščurko – Čacho, Klíma, Mons – Ľupták, V. Fekiač, Čenka



HKM Zvolen: Hollý – Stephenson, Betker, Kurali, Corrin, Švarný, Kubát, Petran, Tomko – Meliško, Trotter, McPherson – Kelemen, B. Mráz, Thompson – Štrauch, Halama, S. Petráš – Kolenič, Tibenský, Marcinek

HK Poprad - HK Nitra 7:5 (2:1, 1:2, 4:2)



Góly: 4. Matej Paločko (Bjalončík, Larkin), 16. Ró. Huna (Matúš Paločko, Erving), 26. Takáč (Svitana, Zagrapan), 49. Dalhuisen (Reway, Handlovský), 53. Zagrapan (Martin Chovan, Handlovský), 58. Svitana (Takáč), 60. Zagrapan (Svitana) – 18. Yellow Horn (Blackwater, Csányi), 30. Yellow Horn (Blackwater, Kollár), 33. Kubka (Lušňák), 43. Šiška (Buček), 54. Šiška (Buček). Rozhodovali: Baluška, Štefik – Jedlička, Gegáň, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše: Mezei 10 min za napadnutie hlavy a krku, Blackwater 5+DKZ za napadnutie (obaja Nitra), presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 2803 divákov.



Poprad: Vošvrda – Ulrych, Erving, Larkin, Dalhuisen, Brejčák, Chovan, Česánek – Svitana, Zagrapan, Takáč – Lapšanský, Réway, Handlovský – Matúš Paločko, Ró. Huna, Ri. Huna – Mercier, Bjalončík, Matej Paločko.



Nitra: Šimboch – McNally, Kubka, Morrison, Mezei, Pupák, M. Versteeg, Sloboda, Tábi – Buček, Šiška, Hrušík – Blackwater, Yellow Horn, Csányi – Čaládi, Kollár, Lušňák – Fominych, Minárik, Škvarek.



Tabuľka po 49. kole:



1. Banská Bystrica 46 26 9 3 8 146:87 99



2. Slovan 46 26 6 4 10 157:93 94



3. Košice 46 23 9 4 10 136:95 91



4. Poprad 46 24 4 4 14 142:108 84



5. Zvolen 46 27 0 2 17 165:119 83



6. Trenčín 46 22 5 4 15 143:112 80



--------------------------------------------------



7. Nitra 47 18 2 7 20 123:133 65



8. Michalovce 46 17 3 7 19 117:132 64



9. DVTK Miškovec 46 17 4 3 22 122:137 62



10. Nové Zámky 46 11 5 5 25 120:157 48



11. MAC Újbuda 47 13 2 5 27 136:183 48



12. Detva 46 14 2 1 29 108:165 47



---------------------------------------------------



13. Liptovský Mikuláš 46 8 3 5 30 77:117 35



Bratislava 16. februára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice potvrdili vedúci pozíciu v tabuľke Tipsport Ligy. V nedeľnom stretnutí 50. kola na vlastnom ľade deklasovali posledný Liptovský Mikuláš 9:0."Barani" rozhodli už v prvej tretine, ktorú ovládli 6:0. Štyrmi bodmi sa blysli Jordan Hickmott (2+2) a Cason Hohmann (1+3). Banská Bystrica je v závere základnej časti vo výbornej forme, keď dosiahla šieste víťazstvo za sebou. Pred druhým Slovanom, ktorý mal voľno, má päťbodový náskok.Dramatický duel videli diváci v Poprade. Domáci zdolali Nitru 7:5. Duel poznačil incident v tretej tretine, keď Judd Blackwater za popradskou bránkou "zdemoloval" Joonu Ervinga, ktorý skončil na chvíľu v bezvedomí a z ihriska mu museli pomôcť zdravotníci. Kanaďan inkasoval trest 5+DKZ. Počas presilovky strelil Popradčania dva góly, premiérový bod si popradskom drese pripísal Martin Réway za asistenciu.Poprad sa v tabuľke posunul na 4. mieste pred Zvolen, ktorý podľahol Detve 2:3, hoci po prvej tretine viedol 2:0. Na treťom mieste figurujú Košice. "Oceliari" bez ťažkostí doma zdolali MAC Újbuda 5:1. Hviezdou zápasu bol Michal Chovan, ktorý dosiahol hetrik a pridal asistenciu.Domáci nezačali dobre, už po troch minútach Vorobiov nešetrene vrazil Sojčíka na mantinel a dostal päťminútový trest plus do konca zápasu. Hostia jeho faul potrestali, keď v 5. minúte Mikyska otvoril skóre. Dukla mohla ešte v prvej tretine zvýšiť náskok, ale spolupráca Aldersona so Špirkom v oslabení nepriniesla úžitok.Hostia boli blízko k vyrovnaniu v 31. minúte, ale Török trafil iba do žŕdky a vzápätí nepochodil pred Tomekom ani Hvila. Michalovčanov to nemuselo mrzieť, už o tri minúty neskôr potešil domácich fanúšikov Ventelä - 1:1.Záverečná časť hry vyšla lepšie Zemplínčanom. Po 64 sekundách vystrelil od modrej Bdžoch, zaskočil Tomeka a poslal do vedenia Michalovce. Tie pridali aj poistku, v 49. minúte stanovil konečný výsledok Guľák.Domáci nastúpili v špeciálnych dresoch, keďže zápas bol venovaný príslušníkom ozbrojených zložiek. Lepší vstup doň mali práve "oceliari," ktorí sa často usadili pred brankárom Bernardom. Hostia nevyužili presilovku v 11. minúte a krátko po nej pykali. Košičanom sa vydaril protiútok, v ktorom Chovan prestrelil brankára Bernarda pokusom spoza obrancu - 1:0. Ani potom neutíchla aktivita domácich, ktorí do prvej prestávky pridali ďalší gól. Opäť skóroval Chovan, keď po strele Kocha ukončil obliehanie bránky hostí - 2:0.Aj druhá tretina bola herne v réžii Košičanov. Hralo sa najmä pred Bernardom, hostia hrozili najmä z brejkov. Chybu Košičanov nepotrestal Terbócs, na opačnej strane vo viacerých šanciach zlyhali Faith, Chovan či Haščák. Aj preto sa druhá časť skončila bez gólov.Hostia sa ani v 3. tretine nevedeli dostať do súvislejšieho tlaku a pred brankárom Škorvánekom sa vyskytovali len sporadicky. V 46. minúte bolo po obojstrannom vylúčení viac priestoru na ľade a Košičania to využili na tretí gól. Chovan v rýchlom protiútoku ideálne našiel Haščáka, ktorý pred odkrytou bránkou nezaváhal - 3:0. V 53. minúte Chovan skompletizoval hetrik, keď dorážkou ukončil presilovkové obstrelovanie Bernardovej bránky. Krátko na to boli domáci opäť v početnej výhode a v nej Skokan vymietol pravý horný roh bránky hostí - 5:0. Gólovú bodku za stretnutím dal v 56. minúte Bodó, ktorý obral brankára Škorváneka o 2. čisté konto v sezóne.tréner HC Košice: "tréner MAC Újbuda:Banskobystričania s novými posilami v obrane Maierom a Owensom rozhodli o výsledku už v prvej tretine. Hoci voľno dostali viacerí kľúčoví hráči, proti oklieštenej zostave Liptákov nemal majster problém presadiť sa. V úvode najprv nevyužili šance zblízka Gabor a Ďatelinka, ktorý strieľal do žŕdky, ale v presilovke bol už úspešný v 6. minúte Mlynarovič. Ten dobre clonil brankárovi pri strele Hickmotta. V 10. minúte sa v ďalšej presilovke opäť presadil Mlynarovič, keď tentoraz excelentne zakončoval voľný do odkrytej bránky. Ubehlo iba 30 sekúnd a už v hre piatich proti piatim sa presadil Gabor. Tomu stačilo len nastaviť hokejku a pohladiť puk po Róthovej prihrávke. O ďalších 31 sekúnd bolo 4:0, ujala sa delovka Ďatelinku spoza kruhu. Prešlo iba 22 sekúnd a gól na 5:0 dal pohotový Žiak pri pravej žŕdke, kde ho našiel Giertl. Hostia boli zrelí na uterák, inkasovali štyri góly za 83 sekúnd! Následne však ustáli dve príležitosti "baranov". Nepresadili sa v nich Hohmann a Šoltés. Pred prestávkou domáci pridali aj šiesty gól, keď po strele Brejčáka od modrej sa ujal teč Hohmanna.V strednom dejstve dostali väčší priestor na ľade tretie a štvrté formácie Banskej Bystrice, ale Liptáci sa nevedeli pozviechať z črtajúceho sa debakla. Prvý gól za "baranov" sa snažil zaknihovať Giertl, zblízka však stroskotal na Romančíkovi. Potom sa do úniku dostal Kriška, ale bol faulovaný. Následnú presilovku majster využil, keď z medzikružia presne strieľal Hickmott – 7:0. V polovici stretnutia mal na hokejke hetrik Mlynarovič, ale brankár hostí v poslednej chvíli zasiahol na čiare. Hostia pohrozili Lištiakom a vychladený Melicherčík medzi žrďami dobre zasiahol. V 37. minúte bol Mlynarovič sám pred Romančíkom, opäť však šancu nevyužil. Podarilo sa to napokon až Lamperovi, ku ktorému sa odrazil puk a zblízka ho upratal do bránky na 8:0. Na 2. tretiny mohol z piatej strely svojho mužstva docieliť aspoň čestný zásah Vybíral, ale brankár HC'05 bol proti. Na opačnej strane sa nepresadil z dobrej pozície Šoltés a Bystričania potom nevyužili dve presilovky za sebou, v ktorých mal najväčšiu možnosť Mlynarovič. Mrzieť ich to však príliš nemuselo, pretože deviaty gól pridal v 52. minúte voľný Kriška, ktorý zakončoval do odkrytej bránky. A keďže presný zásah zaznamenal proti svojmu bývalému klubu, neoslavoval ho patričným spôsobom. Diváci si potom pýtali aj desiaty gól, ale majster nevyužil tretiu početnú výhodu v tretej tretine. Až po nej mali šance Hohmann a Mlynarovič, ale Romančík mal aj kus šťastia. Hostia pohrozili znovu iba Lištiakom, Melicherčík si však udržal čisté konto. Podržal svoj tím hlavne na konci stretnutia počas jedinej presilovky hostí.tréner Banskej Bystrice:tréner L. Mikuláša:, najproduktívnejší hráč B. Bystrice v zápase (1+3): "Domáci prvú tretinu nezvládli, v 10. minúte Thompson dobre clonil pred brankárom Petríkom a ten nedokázal zareagovať na strelu Trottera. V 14. minúte sa dostali do šarvátky viacerí hráč, Zvolen dostal výhodu presilovky, ktorú zužitkoval Kelemen.V druhej časti hry Zvolenčania tlačili a snažili zveľadiť skóre, no bez úspechu. Naopak, 75 sekúnd pred klaksónom Ščurko využil Petášovo vylúčenie a položil základ obratu.Už v úvode záverečného dejstva Hollý iba vyrazil Ščurkovu strelu a Král vyrovnal. V 47. minúte dali Detvania hosťom ďalšiu lekciu z efektivity, keď Valent zobral zodpovednosť za seba a po individuálnej akcii rozhodol víťazstve domácich.Novými hráčmi posilnení domáci mali proti Nitranom raketový nástup do zápasu. Už vo 4. minúte sa domáci tešili po zásahu Mateja Paločka, ktorý sa po Bjalončíkovom nahodení na Šimbochovu bránku najlepšie zorientoval pred bránkoviskom a odrazený puk poslal do odkrytej časti brány. Na druhý zásah "kamzíkov" sa čakalo do 16. minúty. Strelu Matúša Paločka brankár hostí iba vyrazil priamo na hokejku Róberta Hunu, ktorý sa presadil bekhendom - 2:0. Nitrania sa pripomenuli akciou zámorských hráčov. Famóznu prihrávku Blackwatra zužitkoval peknou kľučkou Yellow Horn, ktorý znížil gólom do šatne na rozdiel jediného gólu.V 26. minúte domáci opäť súperovi odskočili na rozdiel dvoch gólov. Po veľkom tlaku domácich trafil k bližšej žrdi Samuel Takáč. Počas presilovej hry prišli chvíle kľúčového útočníka Nitry Judda Blackwatera, ktorý bekhendom naservíroval cez dvojicu brániacich hráčov gólovú prihrávku Yellow Hornovi. Ten sa už pri zásahu do prázdnej bránky nepomýlil. V 33. minúte bolo vyrovnané, keď na prekvapenie všetkých poslal Kubka z ostrého uhla puk do siete.V úvode 3. tretiny sa vo vlastnom oslabení dostali Popradčania do gólovej šance, Lapšanského však vychytal parádnym zákrokom Šimboch. Vzápätí sa na opačnej strane presadil po McNallyho prihrávke s prispením poriadnej dávky šťastia Šiška. Puk sa totiž za bránkovú čiaru odrazil od brankára Vošvrdu. V 48. minúte po škaredom zákroku Blackwatera zostal ležať na ľade domáci bek Erving. Toho napokon s podozrením na otras mozgu odviezli do nemocnice. Hosťujúci útočník dostal vyšší trest na 5 minút plus do konca zápasu. V dlhej presilovke domáci skóre otočili. Najskôr sa od modrej čiary presadil obranca Dalhuisen, aby v 53. minúte zvýšil na 5:4 po pohotovej dorážke Zagrapan. Hostia však nezložili zbrane. Po chybe popradskej obrany unikol Buček. Jeho blafák síce skončil na konštrukcii bránky, ale napokon ho do siete doklepol z druhej vlny Šiška a bolo vyrovnané. Dve minúty pred koncom riadneho hracieho času vrátil vedenie na domáce hokejky Svitana. Pri hre hostí bez brankára pečatil skóre druhým presným zásahom Zagrapan., tréner Popradu: "asistent trénera Nitry: "