TL: MAC Újbuda podľahla na domácom ľade Novým Zámkom

MAC Újbuda - HC Nové Zámky 3:4 pp (0:0, 3:2, 0:1 - 0:1)

Budapešť 14. januára (TASR) - Hokejisti Nových Zámkov zvíťazili v utorkovej predohrávke 41. kola Tipsport Ligy na ľad MAC Újbuda 4:3 po predĺžení. Hostia pritom v druhej tretine prehrávali 1:3. Nové Zámky vyhrali po dvoch prehrách, naplno však nebodovali už po siedmy raz za sebou a v ligovej tabuľke sú na 12. mieste o tri body za 11. MAC Újbuda.26. Terbócs (Orbán), 37. McNally (Orbán), 38. Orbán (Bugár, Bodó) - 30. Hatala (Ordzovenský, Pospíšil), 40. Ordzovenský (Stupka, Pospíšil), 59. Stupka (Hruška), 64. Pospíšil (Drtina, Stupka). Rozhodovali: Výleta, Tvrdoň - Jurčiak, Krajčík, vylúčení: 11:7 na 2 min., navyše Orbán 10 min za vrazenie na mantinel, McNally 10 min za pästný súboj - Rogoň 10 min za napadnutie hlavy a krku, Pavúk 10 min za pästný súboj, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 360 divákov.Bernard – Pozsgai, McNally, Orbán, Carlisle, Fejes, Garát, Loczi, Bugár – Sofron, Langkow, Klempa – Terbócz, Stretch, Orban – Bodó, Pitt, Kreisz – Szigeti, Majoross, SzücsPavlas – Hatala, Ordzovenský, Drtina, Fereta, Pavúk, Mikuš – Pospíšil, Bajtek, Stupka – Obdržálek, Holovič, Jurík – Števuliak, Fábry, Andrisík - Mikula, Huška, RogoňDomáci sa mohli dostať do vedenia už v tretej minúte, no Majoross nezužitkoval prečíslenie, na opačnej strane sa blysol brankár Bernard. V závere prvej tretiny mohol otvoriť skóre Klempa, tentoraz sa ukázal Pavlas.MAC sa dočkal v 26. minúte, Terbócs sa dostal k puku po vhadzovaní a trafil presne. Hostia odpovedali v 30. minúte zásluhou Hatalu, ktorý sa najlepšie zorientoval pred Bernardovou bránkou. Potom však prišla katastrofálna pasáž Nových Zámkov. V 37. minúte využil presilovku Bodó, o 34 sekúnd neskôr pridal tretí zásah domácich Orban. Novozámočanom však ešte pred prestávkou dal nádej Ordzovenský, ktorý s pomocou šťastia a teču skorigoval na 2:3.V záverečnom dejstve domáci bránili a nedovolili hosťom vypracovať si vážnejšie príležitosti. V závere však predsa prišli o tri body. Duel poslal do predĺženie 70 sekúnd pred klaksónom Sutpka a hostia sa napokon dočkali víťazstva, keď po troch minútach predĺženia rozhodol Pospíšil.